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Yerel gıda yönetişiminde iş birliği hedefi: Mersin çalıştayı somut adımlar arıyor

AB destekli FOODGaP projesi kapsamında düzenlenen çalıştayda Mersin’in gıda güvencesi, sürdürülebilir üretim ve gıda israfının azaltılması için paydaş önerileri tartışıldı.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 11:03

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EDİTÖR: Berk Doğan

Yerel gıda yönetişiminde iş birliği hedefi: Mersin çalıştayı somut adımlar arıyor

Mersin’de yerel gıda politikaları masaya yatırıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin proje ortakları arasında yer aldığı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen FOODGaP projesi çerçevesinde düzenlenen "Mersin Yerel Gıda Yönetişimi Mevcut Durum Çalıştayı"nda, kentteki gıda sisteminin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen etkinlikte kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları bir araya geldi.

Çalıştayın odağı ve katılımcılar:

Toplantıda, Mersin’in mevcut gıda sistemi, gıda güvencesi, sürdürülebilir üretim ve gıda atıklarının değerlendirilmesi gibi konular ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılar bilgi ve deneyim paylaşımında bulunarak yerel düzeyde uygulanabilecek politika ve müdahale alanlarını tartıştı; sorunlar, ihtiyaçlar ve pratik çözüm önerileri değerlendirildi.

Projeden beklenen sonuçlar ve yöntemler:

Çalıştayda konuşan Daire Başkanı Selçuk Şahutoğlu, projenin uluslararası bir iş birliği olduğuna dikkat çekerek, "Projemizin temel amacı yerel yönetimlerin gıda politikalarını geliştirme, bu anlamdaki kapasitelerini güçlendirme ve gıdayla ilgili tüm paydaşların birlikte karar alabildiği bir yönetişim modeli oluşturmak. Ben inanıyorum ki bu proje sonunda hep birlikte karar alacağız, hep birlikte yöneteceğiz ve bu projenin sonunda hedeflerimize tek tek ulaşacağız" ifadelerini kullandı.

AB destekli ve 36 ay sürecek olan FOODGaP ile Akdeniz Bölgesi’ndeki yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması ve farklı paydaşların karar alma süreçlerine katıldığı yönetişim modellerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Şahutoğlu, çalıştaydan çıkan verilerin somut uygulamalara dönüştürülmesinin önemine vurgu yaparak, paydaşların birlikte çözüm geliştirebileceği ve bu çözümlerin yerel düzeyde test edilebileceği bir Living Lab (Yaşayan Laboratuvar) kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Çalıştay, yalnızca sorun listesinden öteye geçip sorunların nedenlerini anlamaya, ortak hedefler belirlemeye ve pratik uygulamalar geliştirmeye odaklandı. Bir sonraki aşamada elde edilen bulguların yerel pilot uygulamalara dönüştürülmesi ve çözüm önerilerinin test edilmesi planlanıyor.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PROJE ORTAKLARI ARASINDA YER ALDIĞI, AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN PROJE ORTAKLARI ARASINDA YER ALDIĞI, AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ FOODGAP PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ÇALIŞTAYDA, GIDA GÜVENCESİ, SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM, GIDA İSRAFI VE SAĞLIKLI GIDAYA ERİŞİM KONULARI ELE ALINDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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