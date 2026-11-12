Malatya'nın ekonomik dosyası ankara'ya taşındı: Sadıkoğlu'dan Bahçeli'ye talepler paketi

Sadıkoğlu'nun Ankara görüşmesinin temel hedefi

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'nın ekonomik kalkınması ve deprem sonrası toparlanma sürecinin hızlandırılması amacıyla yoğun Ankara temasları kapsamında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyarette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelen Sadıkoğlu, kent ve üyelerinin çözüm bekleyen taleplerini içeren kapsamlı bir dosyayı takdim etti.

ziyaret ve katılımcılar:

Görüşmede MHP Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, MTSO Meclis Başkanı Hakan Er ve MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Şemsettin Tüdün de hazır bulundu. Toplantıda, Malatya'nın ticari yaşamını doğrudan etkileyen konular detaylarıyla aktarıldı ve çözüm önerileri üzerinde bilgi alışverişi yapıldı.

dosyanın öncelikleri:

Sadıkoğlu'nun sunduğu dosyada öne çıkan talepler arasında 6. Bölge yatırım teşviklerinin uzatılması, KOSGEB deprem kredisi borçlarının silinmesi ve Malatya'nın Sanayi Koridoru Projesine dahil edilmesi yer aldı. Dosyada ayrıca geçici iş yerlerinde faaliyet gösteren esnafın mağduriyetlerinin giderilmesi, uçak seferlerinin artırılması, KDV muafiyeti sağlanması, uygun şartlı finansman desteği verilmesi ile e-haciz uygulamalarının durdurulması gibi başlıklar kapsamlı şekilde yer aldı.

Başkan Sadıkoğlu, deprem sonrası ekonomik toparlanmanın henüz tamamlanmadığına vurgu yaparak, üretim, yatırım ve istihdamın sürdürülebilirliği için atılması gereken adımları ve bu adımlara ilişkin çözüm önerilerini Bahçeli ile paylaştı. Sunulan dosyanın TBMM gündemine taşınması ve ilgili merciler nezdinde gerekli girişimlerin başlatılması talep edildi.

takdim ve mesaj:

Sadıkoğlu, görüşme sonunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye Malatya kayısısından oluşan bir hediye takdim etti. Ziyaret, Malatya'nın ekonomik önceliklerinin siyasi düzeyde duyurulması ve çözüm arayışlarının hızlandırılması açısından önem taşıyor.

BAŞKAN SADIKOĞLU’NDAN BAHÇELİ’YE MALATYA DOSYASI