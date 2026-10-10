Afet müdahalesine hazırlık: Elazığ'da jandarmaya enkaz arama ve çadır eğitimi

Eğitim programı:

Elazığ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programı kapsamında, jandarma personeline enkazda arama-kurtarma ve çadır kurulumu hususunda kapsamlı bir eğitim verildi. Program teorik anlatımlar ile uygulamalı tatbikatların bir arada yürütüldüğü şekilde planlandı ve sahada uygulama fırsatı sağlandı.

Eğitimde ele alınan konular:

Katılımcılara enkazda arama-kurtarma çalışmalarının temel aşamaları anlatıldı; kullanılan araç ve gereçlerin tanıtımı yapıldı, arama-kurtarma teknikleri uygulamalı olarak gösterildi. Ayrıca çadır kurulumu ve barınma düzenlemelerine ilişkin pratik bilgiler paylaşıldı. Eğitimler sırasında güvenlik prosedürleri ve iletişim yolları üzerinde duruldu.

Amaç ve beklentiler:

Gerçekleştirilen eğitimlerle, afetlere hazırlık kapasitesinin artırılması, afet anında etkin müdahale becerilerinin geliştirilmesi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi. Eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanmasıyla sahadaki müdahale hızının ve koordinasyonun artırılması bekleniyor.

ELAZIĞ'DA ARAMA KURTARMA VE ÇADIR KURULUMU EĞİTİMİ