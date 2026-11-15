Bartın’da akü patlaması yangına dönüştü: park halindeki iki araç zarar gördü

Olayın gelişimi:

Bartın Kırtepe Mahallesi Şener Birsöz Sokak'ta park halindeki bir aracın aküsü patladı. Patlamanın ardından alevler önündeki araca sıçradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

2 araç hasar gördü ve araçlarda kimsenin olmaması nedeniyle can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi.

müdahale ve inceleme:

Olay yerine ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra çalışma yaptı. Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlattı.

BARTIN'DA HENÜZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE PARK HALİNDEKİ BİR ARACIN AKÜSÜ PATLADI. ÇIKAN YANGINDA 2 ARAÇ HASAR GÖRDÜ.