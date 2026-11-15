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Mardinlileri hedef alan paylaşım soruşturma getirdi: akademisyen yurt dışına çıkış yasağıyla serbest

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün Mardinlileri hedef alan paylaşımı üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı; Gürüz adli kontrolle serbest.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Mardinlileri hedef alan paylaşım soruşturma getirdi: akademisyen yurt dışına çıkış yasağıyla serbest

olay ve tepkiler:

Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını alıntılayıp paylaşımda bulundu. Bu paylaşımına, haber kayıtlarına göre, Mardinli vatandaşları hedef alan ifadeler eklemesi kısa sürede yoğun tepki çekti.

Paylaşıma yönelik en sert yanıt, doğrudan Çankırı'dan geldi. Çankırı, akademik unvanın arkasına saklanılarak millete tepeden bakılmasının kabul edilemez olduğunu, Mardin’in evlatlarının ötekileştirilmesinin ve bir kadının siyasetteki varlığının hedef alınmasının bağışlanamayacağını belirtti. Çankırı ayrıca İzmir'in seçilmiş milletvekili olarak turizmi geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı ve ayrımcı yaklaşımlara karşı sert duracağını ifade etti.

soruşturma ve hukuki süreç:

Gelen yoğun tepkiler sonrası Prof. Dr. Gürüz paylaşımını sildi ve yaptığı açıklamada Çeşme'yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle maksadı aştığını belirterek İzmirlilerden ve Mardinli vatandaşlardan özür diledi. Olayla ilgili olarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı resmi soruşturma başlattı.

Başsavcılığın açıklamasında, paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu çerçevesinde değerlendirildiği ve soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Gürüz savcılığa sevk edildi.

Çıkarıldığı hakimlikçe Gürüz, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürürken, konuyla ilgili gelişmeler hukuki süreç tamamlandıkça kamuoyuyla paylaşılacak.

PROF. GÜRÜZ, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASĞI VE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

PROF. GÜRÜZ, YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASĞI VE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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