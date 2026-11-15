Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

New Orleans limanında tanker çarpması ais kayıtlarıyla görüntülendi

13 Kasım'da New Orleans limanında Atlantic Asphalt tankeri, American Heritage yolcu gemisine çarptı; Gangway AIS kayıtları çarpışma anını gösteriyor.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:55

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

New Orleans limanında tanker çarpması ais kayıtlarıyla görüntülendi

New Orleans limanında tanker çarpması ais kayıtlarıyla görüntülendi

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 13 Kasım’da meydana gelen kazada, Atlantic Asphalt adlı tanker rıhtımda demirli bulunan American Heritage adlı yolcu gemisine çarparak geminin yan yatıp kısmen batmasına neden oldu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, gemide bulunan 180 kişi kurtarıldı ve 32 kişi yaralandı.

AIS kayıtlarının gösterdikleri:

Fransa merkezli Motto Marine International SARL şirketine bağlı Gangway AIS tarafından paylaşılan görüntüler, kazanın yerel saatle 12.28 sıralarında gerçekleştiğini ve çarpışma anına ilişkin konum, anlık hız ile seyir yönü verilerini içeriyor. Görüntülerde tankerin kontrolden çıkarma anı, çarpmanın gerçekleştiği saniyeler ve daha sonra olay yerine gelen römorkörlerin müdahalesine ait hareketler de yer aldı.

AIS'in sağladığı bilgi ve sınırlamalar:

AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) gemilerin konum, hız ve seyir yönü gibi takip bilgilerini sunuyor; ancak sistem dümen, makine dairesi veya köprü üstündeki karar ve işlemler ile gemiler arasındaki telsiz iletişimini kaydetmiyor. Bu nedenle AIS kayıtları, tankerin neden kontrolden çıktığına dair doğrudan bir açıklama sunmuyor.

Soruşturma ve kurtarma süreci:

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) olayla ilgili kaza kırım incelemelerini sürdürüyor. Kazanın ardından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda tüm yolcu ve mürettebat tahliye edilerek, yaralılara ilk müdahale için New Orleans Limanı İdare Binası’na götürüldü. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin kırım raporuyla netleşeceğini belirtiyor.

ABD’nin New Orleans kentinde bir tankerin limandaki bir yolcu gemisine çarparak yan yatıp...

ABD’nin New Orleans kentinde bir tankerin limandaki bir yolcu gemisine çarparak yan yatıp batmasına neden olduğu kazaya ilişkin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) kayıtları ortaya çıktı.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu
images

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı
images

AB güçleri Akdeniz'de Rusya bağlantılı tankere hava indirme operasyonu
images

İskenderun otobanında bariyerlere çarpan Tofaş hurdaya döndü: 5 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Halep havalimanı genişleme projesinin ilk aşaması hayata geçti

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı

Hedef enerji bağımsızlığı: KKTC'ye deniz altından doğal gaz bağlantısı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı