New Orleans limanında tanker çarpması ais kayıtlarıyla görüntülendi

ABD’nin Louisiana eyaletine bağlı New Orleans kentinde 13 Kasım’da meydana gelen kazada, Atlantic Asphalt adlı tanker rıhtımda demirli bulunan American Heritage adlı yolcu gemisine çarparak geminin yan yatıp kısmen batmasına neden oldu. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, gemide bulunan 180 kişi kurtarıldı ve 32 kişi yaralandı.

AIS kayıtlarının gösterdikleri:

Fransa merkezli Motto Marine International SARL şirketine bağlı Gangway AIS tarafından paylaşılan görüntüler, kazanın yerel saatle 12.28 sıralarında gerçekleştiğini ve çarpışma anına ilişkin konum, anlık hız ile seyir yönü verilerini içeriyor. Görüntülerde tankerin kontrolden çıkarma anı, çarpmanın gerçekleştiği saniyeler ve daha sonra olay yerine gelen römorkörlerin müdahalesine ait hareketler de yer aldı.

AIS'in sağladığı bilgi ve sınırlamalar:

AIS (Otomatik Tanımlama Sistemi) gemilerin konum, hız ve seyir yönü gibi takip bilgilerini sunuyor; ancak sistem dümen, makine dairesi veya köprü üstündeki karar ve işlemler ile gemiler arasındaki telsiz iletişimini kaydetmiyor. Bu nedenle AIS kayıtları, tankerin neden kontrolden çıktığına dair doğrudan bir açıklama sunmuyor.

Soruşturma ve kurtarma süreci:

ABD Ulusal Ulaşım Güvenlik Kurulu (NTSB) olayla ilgili kaza kırım incelemelerini sürdürüyor. Kazanın ardından gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda tüm yolcu ve mürettebat tahliye edilerek, yaralılara ilk müdahale için New Orleans Limanı İdare Binası’na götürüldü. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin kırım raporuyla netleşeceğini belirtiyor.

ABD’nin New Orleans kentinde bir tankerin limandaki bir yolcu gemisine çarparak yan yatıp batmasına neden olduğu kazaya ilişkin Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) kayıtları ortaya çıktı.