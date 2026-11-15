Suşehri Akçaağıl Köprüsü'nde tır dorsesine çarpma sonucu iki yaralı

Akçaağıl Köprüsü'nde kaza

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Akçaağıl Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Kaza anı ve araç kimlikleri:

58 AHG 369 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y. yönetimindeki araç, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve yolcu araçta sıkıştı.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların isimleri yetkililerce S.Y. ve T.Y. olarak bildirildi.

Soruşturma ve yol durumu:

Kaza sonrası bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; tırın plakası ve sürücüsünün henüz belirlenememesi, incelemenin öncelikli konuları arasında yer alıyor.

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