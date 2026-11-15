Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Suşehri Akçaağıl Köprüsü'nde tır dorsesine çarpma sonucu iki yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesi Akçaağıl Köprüsü'nde otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu sürücü S.Y. ile yolcu T.Y. yaralandı, itfaiye kurtardı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Suşehri Akçaağıl Köprüsü'nde tır dorsesine çarpma sonucu iki yaralı

Akçaağıl Köprüsü'nde kaza

Sivas'ın Suşehri ilçesinde bir otomobilin tır dorsesine çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Kaza, Akçaağıl Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Kaza anı ve araç kimlikleri:

58 AHG 369 plakalı otomobilin sürücüsü S.Y. yönetimindeki araç, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve yolcu araçta sıkıştı.

Kurtarma ve sağlık müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Suşehri Belediyesi itfaiye ekipleri, sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların isimleri yetkililerce S.Y. ve T.Y. olarak bildirildi.

Soruşturma ve yol durumu:

Kaza sonrası bölgedeki trafik kontrollü olarak sağlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; tırın plakası ve sürücüsünün henüz belirlenememesi, incelemenin öncelikli konuları arasında yer alıyor.

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE TIR VE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ...

SİVAS’IN SUŞEHRİ İLÇESİNDE TIR VE OTOMOBİLİN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 2 KİŞİ YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu
images

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı
images

AB güçleri Akdeniz'de Rusya bağlantılı tankere hava indirme operasyonu
images

İskenderun otobanında bariyerlere çarpan Tofaş hurdaya döndü: 5 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Halep havalimanı genişleme projesinin ilk aşaması hayata geçti

Van'da emniyetten geniş çaplı uyuşturucu baskını: dört tutuklu

Düzce'de ışıklarda duran araçlara arkadan çarpışma: 2 yaralı

Hedef enerji bağımsızlığı: KKTC'ye deniz altından doğal gaz bağlantısı

TREND HABERLER

Tunus’un Osmanlı mirası Kütahya’da sanatla yeniden canlanıyor

Tunceli'de 10 kasım anmaları: Atatürk 88’inci yılında anıldı

Palau başkanı Whipps Jr karşılama töreninde Erdoğan'la özçekim yaptı

Pluxee ile petrol ofisi marketlerinde yemek kartı dönemi

Arda Güler'in frikik golü Sergen Yalçın'ı anımsattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan dönüşünde basınla bir araya geldi

İspanya süper kupası İstanbul'da: la liga devleri sahne alıyor

Atatürk için pedal çevirenler Bafra'dan Samsun'a doğru yola çıktı