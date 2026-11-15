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Sultangazi'de kaldırımı kapatan minibüsün aynasını kırıp giden kişi kamerada

Sultangazi'de engelli geçişini kapatan minibüsün yan aynası kimliği belirsiz kişi tarafından kırıldı; olay anları iş yeri kamerasına yansıdı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:50

GÜNCELLEME: 15 Kasım 2026 - 18:55

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sultangazi'de kaldırımı kapatan minibüsün aynasını kırıp giden kişi kamerada

Olayın ayrıntıları

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi üzerinde önceki gece saat dün 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, caddeye park edilmiş bir minibüsün kaldırımdaki engelli geçişini kapattığı görüldü. Bir süre sonra bölgeden geçen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi minibüsün yanına yaklaşarak aracın yan aynasını kırdı ve olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Görüntülerde neler var:

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kayıtta şahsın minibüse yanaşıp aynaya vurduğu ve sonrasında herhangi bir telaş göstermeden yürüyüp gözden kaybolduğu anlar net biçimde yer aldı. Görüntüler, olayın tanık ifadesi veya şüphelinin yakalanmasına yardımcı olabilecek ayrıntılar taşıyor.

Engelli ulaşımına etkisi ve kamu bilinci:

Park halindeki minibüsün engelli geçişini kapatması, erişilebilirlik açısından doğrudan etkileyici bir davranış olarak değerlendiriliyor. Bu tür görüntüler, belediye ve sürücüler nezdinde erişilebilirlik kurallarına uyulmasının önemini yeniden gündeme getiriyor ve benzer vakalara karşı toplumsal duyarlılığın artmasını gerektiriyor.

SULTANGAZİ&#039;DE ENGELLİ GEÇİŞİNİ KAPATACAK ŞEKİLDE PARK EDİLEN MİNİBÜSÜN YAN AYNASI, KİMLİĞİ HENÜZ...

SULTANGAZİ'DE ENGELLİ GEÇİŞİNİ KAPATACAK ŞEKİLDE PARK EDİLEN MİNİBÜSÜN YAN AYNASI, KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN BİR KİŞİ TARAFINDAN KIRILDI. ŞÜPHELİNİN AYNAYI KIRDIKTAN SONRA HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİĞİ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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