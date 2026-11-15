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Son beş dakikada üç gol: Alaçatıspor Urla'dan bir puanla döndü

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup'ta Alaçatıspor, Urla Belediyespor ile 3-3 berabere kalarak üç maçlık galibiyet serisini bitirdi; takım 10 puanla ikinci oldu.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 18:52

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Son beş dakikada üç gol: Alaçatıspor Urla'dan bir puanla döndü

maç özeti

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup 4. hafta mücadelesinde Alaçatıspor, 15 Kasım Pazar günü konuk olduğu Urla Belediyespor ile 3-3 berabere kalarak deplasmandan bir puanla döndü. Karşılaşma, erken gelen gol ve son bölümde yaşanan karşılıklı gollerle dikkat çekti.

ilk yarı ve skor dengesi:

Müsabakaya hızlı başlayan Alaçatıspor, henüz 1. dakikada Erdi Önal ile öne geçti. Ev sahibi ekip, ilk yarının sonlarına doğru 40. dakikada Soner Ergençay ile eşitliği sağladı ve devre 1-1 tamamlandı.

son bölümde hareketli dakikalar:

İkinci yarıda 57. dakikada Emin Ergün ile 2-1 öne geçen Urla Belediyespor'a karşı Alaçatıspor, baskısını artırdı. Maçın son beş dakikasında üç gol birden geldi: 85. dakikada Yılmaz Aslandağ skoru eşitledi, bir dakika sonra Erdi Önal ikinci golünü atarak takımını öne geçirdi; 89. dakikada ise Demir Demirlek skoru 3-3'e taşıdı.

Sonuç itibarıyla 3-3 biten karşılaşma, Alaçatıspor'un üç maçlık galibiyet serisinin sonlanmasına yol açtı. Haftayı 10 puanla ikinci sırada tamamlayan Alaçatıspor'un gerisinde ise liderliğe yükselen Balçova Termalspor bulunuyor; Balçova, Yelkispor'u 2-1 yenerek 12 puanla zirveye çıktı. Urla Belediyespor ise haftayı 5 puanla beşinci sırada kapattı.

ALAÇATISPOR, DEPLASMANDA URLA BELEDİYESPOR İLE 3-3 BERABERE KALDI

ALAÇATISPOR, DEPLASMANDA URLA BELEDİYESPOR İLE 3-3 BERABERE KALDI

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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