Dolar 49,0122 +0,02%
Euro 55,7601 +0,31%
Bist 12.006,15 -2,31%
Altın Gram 6.677,83 +1,39%
EUR/USD 1,1373 +0,23%
Brent Petrol 97,72 +1,62%
--°

Bartın'da zabıta yaklaşık 7,5 ton böceklenmiş un ele geçirdi

Bartın zabıta ekipleri, bir iş yerinde yaklaşık 7,5 ton böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş unu ele geçirip imha etti; işletme mühürlendi.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Bartın'da zabıta yaklaşık 7,5 ton böceklenmiş un ele geçirdi

Bartın'da zabıta denetiminde yaklaşık 7,5 ton bozuk un ele geçirildi

Bartın Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimde, bir iş yerinde satışa hazır halde bulunan yaklaşık 7,5 ton unun böceklenmiş ve son kullanma tarihi geçmiş olduğu tespit edildi. İnsan sağlığını tehdit eden bu ürünlere el konularak gerekli işlemler tamamlandı ve imha kararı uygulandı.

Denetimde ortaya çıkan ihlal:

Yapılan incelemede, işletmedeki çalışanların bozulmuş ve böceklenmiş unları elekten geçirerek yeniden satışa hazır hale getirmeye çalıştığı belirlendi. Ekipler, bu yöntemin üründeki sağlık riskini ortadan kaldırmadığını ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye attığını raporladı.

Alınan önlemler ve yaptırımlar:

Sağlığa zararlı olduğu belirlenen ürünlere el konulup imha işlemi uygulanırken, iş yerine ilgili mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulandı ve işletmenin faaliyetleri mühürlenerek durduruldu. Zabıta ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde söz konusu ürünlerin vatandaşların sofrasına ulaşması önlendi.

BARTIN&#039;DA ZABITA EKİPLERİ BİR İŞ YERİNE YAPTIĞI DENETİMDE YAKLAŞIK 7.5 TON BÖCEKLENMİŞ VE TARİHİ...

BARTIN'DA ZABITA EKİPLERİ BİR İŞ YERİNE YAPTIĞI DENETİMDE YAKLAŞIK 7.5 TON BÖCEKLENMİŞ VE TARİHİ GEÇMİŞ UN ELE GEÇİRDİ. ELENEREK YENİDEN PİYASAYA SÜRÜLECEĞİ TESPİT EDİLEN UNLARA EL KONULARAK İMHA EDİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyköy'de mantar sonrası rahatsızlanan üç kişi hastaneye kaldırıldı
images

Söğüt kooperatifinde mali denetim iddiaları yargıya taşındı
images

Veresiye kavgası sonunda kamyonla işyerine saldırdı
images

Kepez ve Döşemealtı'nda ele geçirilenler operasyonun boyutunu ortaya koydu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Halk Kart eylülde 7 bin 300 kişiye ödeme yaptı, esnafa yaklaşık 10 milyon lira katkı

Veresiye kavgası sonunda kamyonla işyerine saldırdı

Güneydoğu'dan yükselen özgüven dalgası: TEKNOFEST gençliği sahnede

Ordu'da 300 bin samuray arısı doğaya bırakıldı, tuzak seferberliği devam ediyor

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor