Bartın'dan Saraybosna'ya akademik iş birliği köprüsü

Protokolün kapsamı:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ile Bosna Hersek merkezli Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) arasında akademik ve bilimsel iş birliklerini güçlendirmeye yönelik bir protokol imzalandı. Protokol, iki üniversitenin araştırma projeleri yürütmesi ve ortak bilimsel yayınlar üretmesini teşvik etmeyi amaçlıyor.

İmza töreninde BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya ile IUS Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Kuşakcı yer aldı. Anlaşma, kongre, sempozyum ve konferans gibi ortak akademik faaliyetlerin düzenlenmesini kapsıyor; ayrıca öğrenci ve personel hareketliliği başta olmak üzere sportif ve kültürel etkinliklere katılımın desteklenmesini de içeriyor.

Beklenen kazanımlar:

Tarafsız iş birliği çerçevesinde yürütülecek projelerin kurumların bilimsel üretimini artırması, karşılıklı deneyim aktarımı ve disiplinler arası iletişimi güçlendirmesi hedefleniyor. Protokol, özellikle öğrenci ve personel hareketliliği ile genç araştırmacıların uluslararası ağlara dahil olmasına katkı sunacak.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, farklı ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla yapılan iş birliklerinin bilimsel üretime ve kültürel etkileşime önemli katkılar sağladığını vurgulayarak, üniversitenin uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda benzer girişimlere devam edeceklerini ifade etti.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) İLE ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (IUS) ARASINDA AKADEMİK VE BİLİMSEL ÇALIŞMALARIN GELİŞTİRİLMESİ AMACIYLA İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.