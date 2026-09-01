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Sınav provası: Malatya Büyükşehir'den KPSS adaylarına ücretsiz deneme

Malatya Büyükşehir Belediyesi, KPSS Lisans adaylarına Şehir Kütüphanesi'nde iki seanslı ücretsiz deneme sınavı düzenleyerek bin adaya gerçek sınav provası sundu.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 14:28

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Sınav provası: Malatya Büyükşehir'den KPSS adaylarına ücretsiz deneme

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nden KPSS deneme sınavı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, eğitim destek çalışmaları kapsamında KPSS Lisans oturumuna hazırlanan adaylara yönelik kapsamlı bir deneme sınavı düzenledi. Sınav, Şehir Kütüphanesinde iki seans halinde gerçekleştirildi ve ücretsiz olarak sunuldu.

Belediye yetkilileri, uygulamanın adayların bilgi düzeyini ölçmenin yanı sıra zaman kullanımı ve sınav heyecanını test etmelerine yardımcı olmak amacıyla hazırlandığını belirtti. Organizasyona yoğun ilgi gösterildi; bin aday başvurdu.

sınav atmosferi ve amaçları:

Deneme sınavı, gerçek sınav koşullarına benzer şekilde kurgulanarak adayların sınav provası yapmasına olanak sağladı. Katılımcılar, sınav süresini yönetme, soru çözme stratejilerini deneme ve eksiklerini tespit etme fırsatı buldu. İki seanslı uygulama, farklı saat dilimlerindeki adaylara hizmet vermeyi hedefledi.

Organizasyon, sınav öncesi kaygıyı azaltmak ve son hazırlık dönemine pratik katkı sunmak üzere planlandı. Sınav kitapçıkları, ortam düzeni ve sessiz çalışma koşulları gerçek sınav deneyimini çağrıştırdı.

aday değerlendirmeleri:

Katılımcılar uygulamadan memnuniyet duyduklarını belirtirken, deneyimin motivasyonlarına olumlu yansıdığı vurgulandı. KPSS adaylarından Serpil Göger, "İyi bir sınavdı. Büyükşehir Belediyesine sunduğu bu imkan dolayısıyla teşekkür ediyorum. Şehir Kütüphanesinde sınava girmek bir ayrıcalıktı çünkü üniversite ortamında gibi hissettim" dedi.

Gıda Teknikerliği bölümü mezunu Nilay Ece Keklikçi ise, "Çok güzel bir sınavdı. Heyecan yaptım ama soruları da çözdüm. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e bize sağladığı bu imkândan dolayı teşekkür ediyorum" sözleriyle organizasyona teşekkür etti.

Ege Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü mezunu Umut Can Altuntaş da kütüphaneyi aktif kullandığını belirterek, "Kütüphane çok iyi dizayn edilmiş. Çalışmak için çok elverişli bir ortam var. Deneme sınavı açısından da güzel bir ortam var. Deneme sınavı da iyi bir ortamda gerçekleşti. Tam anlamıyla bizim için bir sınav provası oldu. Kitapçık, kalem sesleri ve ortam tam anlamıyla gerçek bir sınav gibiydi. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er ve bütün ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu tür etkinlikler, gençlerin sınav hazırlık süreçlerine doğrudan destek olmayı amaçlıyor ve belediyenin eğitim odaklı projelerinin bir parçası olarak sürdürülecek.

BÜYÜKŞEHİRDEN KPSS ADAYLARINA ÜCRETSİZ DENEME SINAVI

BÜYÜKŞEHİRDEN KPSS ADAYLARINA ÜCRETSİZ DENEME SINAVI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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