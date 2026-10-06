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Sinop'ta yapılandırılmış eğitimle kurum temsilcilerinin sivil savunma kapasitesi güçlendi

Sinop'ta 28 Eylül–2 Ekim 2026 tarihli eğitimle kamu kurumlarının sivil savunma hizmetleri ve afet hazırlık kapasitesi güçlendirildi.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Sinop'ta yapılandırılmış eğitimle kurum temsilcilerinin sivil savunma kapasitesi güçlendi

Sinop'ta sivil savunma uzman ve amir eğitimi tamamlandı

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine yönelik düzenlenen eğitim programı başarıyla tamamlandı. Eğitim, 28 Eylül–2 Ekim 2026 tarihlerinde Müdürlüğün merkezinde gerçekleştirildi.

Eğitimin amacı:

Programın temel amacı, kurumların sivil savunma hizmetlerini daha etkin yürütmelerini sağlamak ve afet ile acil durumlara hazırlık kapasitelerini artırmaktı. Eğitim kapsamında katılımcılara koordinasyon, planlama ve uygulama süreçlerine yönelik bilinçlendirme yapıldı.

Uygulama ve sunum:

Eğitimi, Afetlere Müdahale Şube Müdürü Süleyman İlhanoğlu verdi. İlhanoğlu'nun sunumlarında uygulamaya dönük yaklaşımlar ve kurum içi sorumlulukların netleştirilmesi üzerinde duruldu.

Programın tamamlanması ve teşekkür:

Sinop İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, eğitimin başarıyla sonuçlandığını duyurdu ve programa katılan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti. Müdürlüğün yaptığı açıklamada, benzer eğitimlerin kesintisiz devam edeceği vurgulandı.

SİNOP İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİNE...

SİNOP İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ TEMSİLCİLERİNE YÖNELİK DÜZENLENEN SİVİL SAVUNMA UZMAN VE AMİR EĞİTİMİ TAMAMLANDI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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