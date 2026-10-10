Başakşehir'de iddia edilen alkollü sürüş kazası bir can aldı

kaza detayı:

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde, saat 23.45 sıralarında meydana gelen kazada, alkollü olduğu iddia edilen 34 HRA 328 plakalı ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç önce aynı yönde seyreden 34 LA 6360 plakalı otomobile sol tarafından çarptı, ardından bariyerlere vurdu. Bariyerlere çarpma anında araçtan fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

müdahale ve adli süreç:

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu'nun Edirne istikametinde 2 şerit trafiğe kapattı. Yapılan incelemelerin ardından hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı ve ifadesinin alınması için polis merkezinde muhafaza altına alındı.

trafik düzeni ve soruşturma:

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı. Yetkililer, kazayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.

KUZEY MARMARA'DA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAZAYA SEBEP OLDU: 1 ÖLÜ