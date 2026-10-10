Çeşme'de belediye bürosunda kasa hesaplı rüşvet şebekesi çöktü

Çeşme'de operasyonun ayrıntıları:

İzmir'in Çeşme ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, belediye içinde organize biçimde işleyen bir rüşvet ağı tespit edilerek büyük çaplı bir operasyon yapıldı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda devam eden dosyada, gizli çekimler, WhatsApp yazışmaları ve banka dekontları gibi dijital deliller ağırlık kazandı.

soruşturmanın başladığı iddia edilen olay:

Soruşturma, 5 Ekim'de Çeşme Belediyesi'ne ait bazı evrakların bir temizlik işçisi tarafından yakılarak imha edilmeye çalışıldığı yönündeki ihbarla derinleştirildi. Yapılan ön çalışmada evrak imhası talimatının İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Buğçe Sağlamer tarafından verildiği belirlendi. Sağlamer hakkında daha önce de rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik ve suç örgütü kurma iddialarıyla soruşturma yürütüldüğü kayda geçti.