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Başakşehir'de Nuri Şahin: duran toplar ve kulübeden gelen katkı sevindirdi

Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin, 5-2'lik Samsunspor galibiyetinde duran toplardan ve kulübeden gelen katkının takıma moral verdiğini söyledi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 18:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Başakşehir'de Nuri Şahin: duran toplar ve kulübeden gelen katkı sevindirdi

Başakşehir'de 5-2'lik galibiyetin ardından

Başakşehir teknik direktörü Nuri Şahin, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında konuk ettikleri Samsunspor'u 5-2 mağlup etmelerinin ardından basın toplantısında duygularını paylaştı. Şahin, galibiyetin önemine vurgu yaparak takımın oyunundan ve gollerin ortaya konuluş biçiminden memnun olduğunu belirtti.

Şahin'in sözlerinden bir bölüm: "Bizim için önemli ve değerli bir galibiyet oldu. Attığımız goller ve gollerin atılış şekli beni çok mutlu etti. Kulübeden gelen oyuncuların oyuna katkı sağlaması da iyi bir mesajdı. Bu da beni ayrıca mutlu etti"

kulübeden gelen katkı:

Teknik direktör, yedek oyuncuların maç içindeki katkısını pozitif bir işaret olarak değerlendirdi. Oyuna sonradan girenlerin skora doğrudan etki etmesi, takım derinliği ve hazılığın karşılığının alınması olarak yorumlandı.

duran toplarda gelinen nokta:

Maçta duran toplardan iki gol bulduklarını hatırlatan Şahin, bu alandan sorumlu antrenörleri övdü: "Bu konuda duran toplardan sorumlu antrenörlerimizi tebrik etmek lazım. Duran toplara önem veriyoruz. Antrenmanlarda bu konuya daha çok zaman ayırmaya çalışıyoruz. Bu, hepimiz için çok değerli ve mutluluk verici. Umarım devamı gelir"

Şahin'in açıklamaları, takımın set parmakası çalışmalarına verdiği önemi ve teknik ekibin hazırlık anlayışının maç sonuçlarına olumlu yansıdığını gösteriyor. Teknik heyetin bu alanlardaki odaklanmasının sürmesi halinde benzer performansların devam etmesi bekleniyor.

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 5-2’lik Samsunspor galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu ve...

Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, 5-2’lik Samsunspor galibiyetinden dolayı mutlu olduğunu ve gollerin atılış şeklinin de kendisini ayrıyeten sevindirdiğini ifade etti.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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