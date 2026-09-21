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Başakşehir'de parkta başlayan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Başakşehir'de Kayabaşı Mahallesi'ndeki parkta alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü; iki kişi yaralandı, şüpheliler aranıyor.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:57

GÜNCELLEME: 21 Eylül 2026 - 17:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başakşehir'de parkta başlayan alacak verecek tartışması silahlı kavgaya dönüştü

Başakşehir'de parkta silahlı çatışma

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'ndeki Başakşehir Kültür ve Yaşam Parkı'nda iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi silahla yaralandı, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

olayın gelişimi:

İddialara göre taraflar arasında alacak verecek meselesi bulunuyordu. Parkta buluşan gruplar arasında önce sözlü tartışma yaşandı, ardından arbede çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı; daha sonra yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

görüntülerde öne çıkan anlar:

Kavga anı çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, görüntülerde tarafların birbirlerine saldırdığı, bir şahsın elindeki silahın kabzasıyla karşısındaki kişiye vurduğu ve yerde olan kişiye tekmeler atıldığı anlar yer aldı. Görüntülerde çevredeki insanların panik yaşadığı da görülüyor.

Polis ekipleri park ve çevresinde inceleme yaparken, olaya karışan ve olayın ardından bölgeden kaçan şüphelilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor ve yetkililer gelişmeleri takip ediyor.

BAŞAKŞEHİR&#039;DE PARKTA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAVGA ANLARI CEP...

BAŞAKŞEHİR'DE PARKTA İKİ GRUP ARASINDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA 2 KİŞİ YARALANDI. KAVGA ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIRKEN POLİS OLAYIN ARDINDAN KAÇAN ŞÜPHELİLERİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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