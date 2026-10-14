Başakşehir'de sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Ziyagökalp'te Süleyman Demirel Bulvarı su altında

İstanbul'da etkili olan sağanak, Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'ndeki Süleyman Demirel Bulvarı'nı suyla doldurdu. Sokakta ilerlemeye çalışan araçlar kısa sürede sulara kapıldı ve birçok sürücü ile vatandaş zor anlar yaşadı.

Bölgede yaşananlar:

Bulvarın bazı bölümleri su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafiğe kapandı; araçlar su içinde mahsur kaldı ve yol üzerinde beklemek zorunda kalanlar oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyarıları ve etkileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan sağanak, İstanbul genelinde benzer görüntülere neden oldu. Başakşehir'te yaşanan baskın, uyarıların önemini bir kez daha gösterdi ve sürücüler için ek zorluklar oluşturdu.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklama veya müdahale bilgileri haberde yer almıyor; bölgedeki gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR'DE YOLLARI SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI