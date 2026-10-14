Dolar 49,3895 +0,04%
Euro 55,3855 +0,23%
Bist 12.156,60 -0,77%
Altın Gram 6.632,53 -0,01%
EUR/USD 1,1208 +0,04%
Brent Petrol 105,45 -0,23%
--°

Başakşehir'de sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Ziyagökalp'te Süleyman Demirel Bulvarı su altında

İstanbul'da etkili sağanak, Meteoroloji uyarısına rağmen Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nı bastı; araçlar mahsur kaldı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:27

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Başakşehir'de sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Ziyagökalp'te Süleyman Demirel Bulvarı su altında

Başakşehir'de sağanak yaşamı durma noktasına getirdi: Ziyagökalp'te Süleyman Demirel Bulvarı su altında

İstanbul'da etkili olan sağanak, Başakşehir Ziyagökalp Mahallesi'ndeki Süleyman Demirel Bulvarı'nı suyla doldurdu. Sokakta ilerlemeye çalışan araçlar kısa sürede sulara kapıldı ve birçok sürücü ile vatandaş zor anlar yaşadı.

Bölgede yaşananlar:

Bulvarın bazı bölümleri su seviyesinin yükselmesi nedeniyle trafiğe kapandı; araçlar su içinde mahsur kaldı ve yol üzerinde beklemek zorunda kalanlar oldu. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Meteoroloji uyarıları ve etkileri:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından başlayan sağanak, İstanbul genelinde benzer görüntülere neden oldu. Başakşehir'te yaşanan baskın, uyarıların önemini bir kez daha gösterdi ve sürücüler için ek zorluklar oluşturdu.

Olayla ilgili yetkililerden yapılan açıklama veya müdahale bilgileri haberde yer almıyor; bölgedeki gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

BAŞAKŞEHİR&#039;DE YOLLARI SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

BAŞAKŞEHİR'DE YOLLARI SU BASTI, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Goodyear fabrikasında sabah vardiyesinde pres kazası: 33 yaşındaki işçi yaşamını...
images

Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı
images

Sakarya'da iki ilçeyi kapsayan operasyon: çok sayıda silah ve kaçak tütün, 6 göz...
images

Tahtalı'da ATV devrildi: 30 yaşındaki sürücü hastanede hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Taşkın Akbaba caddesini çamur içinde bıraktı

okullarda tatbikatla afet bilinci güçlendiriliyor

Adıyaman'da okul kantinlerinde gıda güvenliği için sıkı denetim

gönül gözüyle rehberlik eden öğretmen 20 yıldır görme engelli öğrencilerin yanında

TREND HABERLER

Erdoğan Cemil Tugay'a rozetini taktı: İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti

Karavan ve outdoor dünyası Antalya'da üçüncü kez aynı çatı altında

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Esenyurt dosyasında şüpheli para trafiği: ihalelerde yüzde 20'lik rüşvet iddiası ve tape kayıtları

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Erdemli'de hizmet vurgusu: cami taleplerine öncelik ve dua