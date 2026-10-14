Kazı çalışması açık kalan çukura düşen otomobilde jant eğildi, lastik patladı

Olayın gerçekleşmesi:

Karaman'da elektrik hatlarının yer altına alınması nedeniyle refüj kenarına açılan çukura giren otomobilde hasar oluştu. Kaza, Mümine Hatun Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü İ.T. idaresindeki 70 AAT 308 plakalı otomobil bulvar üzerinde ilerlerken, çalışma kapsamında oluşturulan çukura düştü. Kazada aracın jantı eğildi ve lastiği patladı.

Kaza yeri ve araç hasarı:

Sürücü, çukura düştüğünü ve tekerin patladığını beyan etti. Olay yerine intikal eden ekipler, hasarın araçta sınırlı olduğunu tespit etti.

Ekiplerin müdahalesi ve soruşturma:

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazanın ardından gelen trafik ve belediye ekipleri yola duba ve uyarı levhası yerleştirerek tedbir aldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı ve olayın nedenine ilişkin inceleme sürüyor.

Elektrik hattı için kazılan çukura giren otomobilde hasar oluştu