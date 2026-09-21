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başakşehir'de sokak ortasında silahlı saldırı

Başakşehir'de sokak ortasında gerçekleşen silahlı saldırıda çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi; yaralılar müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 21 Eylül 2026 - 16:04

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EDİTÖR: Murat Öztürk

başakşehir'de sokak ortasında silahlı saldırı

Olayın gelişimi:

Başakşehir'de bir sokak ortasında silahlı saldırı meydana geldi. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Saldırının nasıl ve hangi koşullarda gerçekleştiğine dair yetkililerce yapılan resmi bir detay paylaşımı bulunmuyor; olay yerinde incelemeler devam ediyor.

Müdahale ve soruşturma:

Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Müdahale sonrası yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Emniyet güçleri, olayın aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor; görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi bekleniyor.

Başakşehir&#039;de sokak ortasında silahlı saldırı

Başakşehir'de sokak ortasında silahlı saldırı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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