Başakşehir'de u-19 maçının ardından çıkan arbede soruşturuluyor

olayın seyri:

Geçtiğimiz Çarşamba günü Başakşehir'de oynanan U-19 Gelişim Ligi maçının bitiminde Büyükçekmece Gençlik Gücü Futbol Kulübü ile Şamlar Spor Kulübü arasında arbede çıktı. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından taraflar arasında yaşanan gerginlik kısa sürede fiziksel müdahaleye dönüştü.

Arbede sırasında 17 yaşındaki Eralp Yücel yere düşürülerek tekme ve tokatla darp edildi. Olay anına dair görüntüler cep telefonu kamerasına yansırken, kayıtlarda futbolcuların darp edildiği anlar açıkça görülüyor.

görüntüler ve başvurular:

Kayıtların kamuoyuna yansımasının ardından darp edilen oyuncu ve kulüp yetkililerinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Görüntüler olayın ciddiyetini ortaya koyarken, taraflar hakkında yapılan başvuruların takibi devam ediyor.

genç sporcuların güvenliği ve yansımaları:

Gelişim liglerindeki fiziksel müdahaleler genç sporcuların güvenliği ve müsabaka düzeninin sağlanması konularını yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili hukuki süreç ve iddiaların netleşmesi bekleniyor.

BAŞAKŞEHİR'DE OYNANAN U-19 GELİŞİM LİGİ MAÇI BİTİMİNDE KAVGA ÇIKTI