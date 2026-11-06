Tuvalet kapısına yumruk attı, kırılan cam kolunu ağır yaraladı

olayın gelişimi:

Bolu'nun Kültür Mahallesi Mimar Sinan Sokak'ta meydana gelen olayda, evinde alkol aldığı belirtilen E.D., henüz belirlenemeyen bir nedenle sinirlenerek tuvalet kapısının camına yumruk attı. Yumruğun etkisiyle cam kırıldı ve çıkan parçalar gencin kolunu keserek ciddi derecede yaralanmasına neden oldu.

ilk müdahale ve nakil:

Cam kırılma sesini duyan kardeşi, eve gidince E.D.'yi kanlar içinde hareketsiz buldu. Kardeşinin komşulardan yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ağır yaralı olan E.D., ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

polis incelemesi:

Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, olay yerinde delil toplayıp görgü tanıklarının ifadelerini aldı. Olayın çıkış nedeni ve olay anındaki koşulların netleştirilmesi için soruşturma sürüyor.

BOLU’DA EVİNDE ALKOL ALDIĞI SIRADA SİNİRLENEREK TUVALET KAPISININ CAMINA YUMRUK ATAN 28 YAŞINDAKİ GENÇ, KIRILAN CAM PARÇALARININ KOLUNU KESMESİ SONUCU AĞIR YARALANDI.