Çobana 'ben bu köylüyüm' diyerek izini kaybettirmeye çalıştı, Eskişehir yolunda yakalandı

Afyonkarahisar'da şüphelinin kaçışı ve yakalanması

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişinin silahla öldürülmesinin ardından kaçan şüpheli Arif Sefa Ö. (28), gasbettiği araçlarla Eskişehir yönüne ilerlerken jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışmasıyla yakalandı. Olayda kullanılan ve kaçış sırasında içinde bırakıldığı belirlenen pompalı tüfek de incelemeye alındı.

kaçış güzergahı ve yakalanma:

Soruşturma bilgilerine göre şüpheli, Afyonkarahisar'daki olay sonrası rotasını Seyitgazi kırsalına çevirdi. İlk gasbedilen araç Taşlık Mahallesi yakınlarındaki tarlalık alanda çamura saplandı ve şüpheli aracı orada terk etmek zorunda kaldı. Daha sonra yaya olarak ilerleyen şüpheli, Kuyucak Mahallesi'ne girip burada Recep Özçimen'e ait 26 NZ 187 plakalı hafif ticari aracı gasbetti.

Güvenlik güçlerinin çalışması sonucu şüpheli, Kuyucak'tan fazla uzaklaşamadan Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ve kaçış güzergahında yapılan incelemelerde, şüphelinin kullandığı aracın sağ ön yolcu koltuğu üzerinde pompalı tüfek bulundu.

köylülerin ve tanıkların anlatımı:

Olayın gerçekleştiği gece Kuyucak Mahallesi'nde bir çobanın karanlıkta hareketlilik fark edip el feneri tutmasıyla şüpheliyle karşılaştığı, şüphelinin çobanın dikkatini dağıtmak için soğukkanlılıkla 'Feneri tutma, ben bu köylüyüm' diyerek kendini köylü gibi gösterdiği belirtildi. Bu söylem sayesinde kısa süreliğine zaman kazanmaya çalıştığı bildirildi.

Aracı gasbedilen Recep Özçimen'in kardeşi Ethem Özçimen, köylerinde ilk kez böyle bir suçla karşılaştıklarını anlattı: 'Adam arabayı kapının önünden, yol üstünden almış götürmüş. Kardeşim misafirliğe oturmaya gitmiş ve aracın anahtarını minderin altına bırakmış. Nasıl bulduysa anahtarı bulmuş ve alıp gitmiş.' Bu ifadeler, köyde yaşanan şokun boyutunu ortaya koyuyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlemler devam etmekte ve jandarma ile polis ekiplerinin bulguları titizlikle değerlendiriliyor.

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