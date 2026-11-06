E5'te seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

yangının seyri:

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi mevkii E5 Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre sürücü M.A. kontrolündeki 34 TC 9484 plakalı otomobil seyir halindeyken aracın motor bölümünden dumanlar yükselmeye başladı.

Sürücü aracı sağ şeride çekerek inince, bir süre sonra otomobil alev aldı. Olay yerinden gelen görgü tanığı ifadelerine göre yangın sırasında araçta zaman zaman patlamalar olduğu duyuldu.

müdahale ve trafik düzeni:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda