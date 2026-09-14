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Başarıyı ödüllendiren program: Mümin Canbaz Fen Lisesi öğrencilerine tablet ve telefon

Mümin Canbaz Fen Lisesi, LGS'de yüzdelik dilimi 0,5'in altında yerleşen öğrencileri tablet ve telefonla ödüllendiriyor; mezunlara hediye çekleri verilecek.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 14:41

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Başarıyı ödüllendiren program: Mümin Canbaz Fen Lisesi öğrencilerine tablet ve telefon

Eğitimde yeni ödüllendirme sistemi:

Bursa'da eğitime destekleriyle tanınan hayırsever iş insanı Mümin Canbaz, adını taşıyan Mümin Canbaz Fen Lisesi için akademik başarıyı teşvik edecek yeni bir ödül programı başlattı. Amaç, başarılı öğrencilerin okulu tercih etmesini sağlamak ve eğitim motivasyonunu artırmak.

Uygulamanın kapsamı:

LGS sonuçlarına göre yüzdelik dilimi 0,5'in altında yer alan ve okula ilk yerleştirmede kabul edilen tüm öğrenciler, Mümin Canbaz tarafından tablet ve telefon ile ödüllendirilecek. Bu uygulama, başarılı öğrencilere yönelik somut bir teşvik sunmayı hedefliyor.

Mezunlara destek ve sürdürülebilir hedefler:

Mümin Canbaz’ın desteği yalnızca liseye yeni başlayacaklarla sınırlı değil: bu yıl fen lisesinden mezun olup üniversiteye yerleşen öğrencilere de hediye çekleri verilecek. Okul yönetimi ve öğretmenlerin yürüttüğü akademik çalışmaların, bu tür maddi desteklerle birleşmesinin başarıyı yukarı taşıması bekleniyor.

Mümin Canbaz uygulamanın kalıcı olacağını vurguladı ve şunları söyledi: "Eğitim öğretim yılı başarılı olması dileğiyle hayırlı olsun. Başarıya yatırım, geleceğe yatırımdır. Gençlerimizin başarısını desteklemeye ve onları ödüllendirmeye devam edeceğiz. Yaklaşık 1 haftadır hazırlanıyoruz. Bu öğretim yılında, okulumuzu üst seviyelere çıkarırız. Başarıyla gelenler gibi, başarıyla mezun olanları da ödüllendireceğiz. Her sene ödüllerimiz artarak devam edecektir."

Projeyle hem okula yeni başlayanların hem de mezun olan öğrencilerin emeklerinin karşılanması ve eğitimde süreklilik sağlanması hedefleniyor. Canbaz’ın açıklamaları, ödüllendirme sisteminin yıllık olarak geliştirileceğini ve artırılacağını da işaret ediyor.

BURSA’DA EĞİTİME YAPTIĞI YATIRIMLARLA DİKKAT ÇEKEN HAYIRSEVER İŞ İNSANI MÜMİN CANBAZ, ADINI...

BURSA’DA EĞİTİME YAPTIĞI YATIRIMLARLA DİKKAT ÇEKEN HAYIRSEVER İŞ İNSANI MÜMİN CANBAZ, ADINI TAŞIYAN MÜMİN CANBAZ FEN LİSESİ’NDE AKADEMİK BAŞARIYI TEŞVİK ETMEK AMACIYLA YENİ BİR ÖDÜLLENDİRME PROGRAMINI HAYATA GEÇİRDİ. LGS’DE YÜZDE 0,5’LİK DİLİMİN ALTINDA YER ALARAK OKULA İLK YERLEŞTİRMEDE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİN TAMAMI TABLET VE İPHONE TELEFONLA ÖDÜLLENDİRİLECEK.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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