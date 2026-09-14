Dolar 48,6163 +0,13%
Euro 56,2158 -0,19%
Bist 14.235,83 -1,60%
Altın Gram 6.802,86 -1,28%
EUR/USD 1,1561 -0,35%
Brent Petrol 105,82 +1,16%
--°

Manisa CBÜ'de yeni dönem: eğitimle birlikte çok yönlü gelişim hedefi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi 2026-2027 güz dönemi başladı; rektör Rana Kibar, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimini destekleyeceklerini açıkladı.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 15:27

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kaan Yavuz

Manisa CBÜ'de yeni dönem: eğitimle birlikte çok yönlü gelişim hedefi

yerleşkeler yeniden öğrencilerle canlandı:

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde 2026-2027 Akademik Yılı Güz Döneminin başlamasıyla üniversite yerleşkeleri yeniden öğrencilerle dolup taştı. Fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında eğitim-öğretim faaliyetleri resmen başladı; sınıflarda ilk derslerin yapıldığı gün, özellikle üniversite yaşamına ilk kez adım atan yeni öğrenciler için yoğun bir heyecan yaşandı.

Yeni kayıt yaptıran öğrenciler kampüsleri keşfederken, kulüp ve sosyal alanlarda tanışma fırsatları oluştu. Öğrenciler hem akademik hem de sosyal ortamlarla ilk temaslarını kurdu; kütüphaneler, atölyeler ve laboratuvarlar dönem başında aktif hale geldi.

eğitim, araştırma ve sosyal faaliyetler:

Üniversitede eğitim-öğretimin yanı sıra eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin sürdürüleceği belirtildi. Akademik takvim çerçevesinde dersler, seminerler ve araştırma projeleri planlandığı şekilde ilerleyecek. Öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirebilmeleri için uygulamalı eğitim imkânları ve laboratuvar kullanımları ön planda tutuluyor.

Aynı zamanda kampüs içi sosyal ve kültürel etkinlikler de dönem boyunca devam edecek. Öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyabilecekleri sergiler, kulüp çalışmaları ve kültürel programlar düzenlenecek; böylece teorik eğitimin yanında uygulama, sanat ve sosyal etkileşim fırsatları yaratılacak.

üniversitenin önceliği: çok yönlü gelişim:

Rektör Prof. Dr. Rana Kibar yeni dönemi değerlendirirken öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına odaklanılmadığını; sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerinin de önemsendiğini vurguladı. Rektör, öğrencilerin kendilerini farklı alanlarda geliştirebilecekleri, yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ve üniversite yaşamına aktif olarak katılabilecekleri imkânların artırılmaya devam edeceğini belirtti.

Üniversite yönetimi, akademik ve idari birimlerle koordinasyonu sürdürerek öğrenciler için destekleyici ortamlar oluşturmaya odaklanacak. Yeni akademik yılın tüm öğrenciler, akademik ve idari personel için başarılı ve verimli geçmesi temennisinde bulunuldu.

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE 2026-2027 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ&#039;NİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE...

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ’NDE 2026-2027 AKADEMİK YILI GÜZ DÖNEMİ'NİN BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE KAMPÜSLER YENİDEN ÖĞRENCİLERLE HAREKETLENDİ. YENİ DÖNEMİ DEĞERLENDİREN REKTÖR PROF. DR. RANA KİBAR, ÖĞRENCİLERİN SADECE AKADEMİK DEĞİL; SOSYAL, KÜLTÜREL VE KİŞİSEL GELİŞİMLERİNİ DE DESTEKLEYECEK İMKANLARI ARTIRMAYA DEVAM EDECEKLERİNİ VURGULADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Uşak'ta ders zili umut ve coşkuyla çaldı
images

Eğitime kapı aralayan temenni: Dombaycı'dan yeni öğretim yılı mesajı
images

Çankırı'da yeni eğitim yılı coşkusu: ilköğretim haftası etkinlikleri başladı
images

Okulun ilk gününde miniklerin coşkusu: Hantepe'de yüzlerde umut

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Ocakta unutulan yemek mahalleyi dumana boğdu, bir kişi etkilendi

MHP'den Vezirköprü'ye ziyaret: yeni ilçe başkanına başarı ve birlik mesajı

Kırıkkale'de dron görüntüleri koltuk değişimini ve ceza uygulamasını gösterdi

lukaku ilk kez 11'de: kartal iki rotasyon yaptı, guendouzi döndü

TREND HABERLER

Düğün dönüşünde çarpışma: Bartın'da 21 kişi yaralandı

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Kepez'de galeriden yükselen alevler üç katlı apartmana sıçradı

Silivri'deki kayıp: Kozinoğlu soruşturmasında ikinci dalga üç tutuklu

Mersinli balıkçılar 15 eylül için ağlarını ve teknelerini son kez gözden geçiriyor

Okula dönüşe pratik seçimler sunan LC Waikiki çocuk koleksiyonu