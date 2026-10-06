Başharık'ta gençlere çok amaçlı yeni gençlik kampüsü açıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Başharık Mahallesi'nde hayata geçirilen Başharık Gençlik Merkezi Spor Sahaları ve Çevre Düzenleme Projesi tamamlandı. Tesis, gençlerin eğitim, spor ve sosyal ihtiyaçlarını bir arada karşılayacak şekilde planlandı.

tesisin yapısı ve donatılar:

Proje toplam 6 bin metrekarelik bir alanda kuruldu. Yerleşke içinde gençlik merkezi binası, kapalı halı saha ve açık basketbol/voleybol sahası bulunuyor. Ayrıca projede 4 bin metrekarelik geniş bir peyzaj alanı yer alıyor; bu alan gençlerin açık hava aktivitelerine ve sosyal buluşmalara imkan sağlayacak şekilde tasarlandı.

Gençlik merkezinin iç mekan düzenlemeleri gençlerin farklı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yapıldı. Tesis bünyesinde fitness salonu, soyunma odaları, antrenör odası, yemekhane ve mutfak, bebek bakım odası, mescit ile bay-bayan ve engelli lavabo-WC alanları yer alıyor. Açık alanda vakit geçirmek isteyenler için 135 metrekarelik açılır-kapanır teras oturma alanı de planlandı.

sürdürülebilirlik ve enerji:

Başharık Gençlik Merkezi çevreci yaklaşımlarla öne çıkıyor. Tesisin çatısına kurulan Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile merkezin ihtiyaç duyduğu elektriğin önemli bir bölümü yerinde üretilecek. Projenin enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik hedefleri tamamlanmış altyapı ile destekleniyor.

amaç ve hizmet hedefleri:

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er projenin gençlerin eğitim, spor ve sosyal ihtiyaçlarını bir arada karşılayacak bir kampüs mantığıyla planlandığını belirtti. Başkan Er, benzer yatırımların kentin dört bir yanında sürdüğünü vurgulayarak gençlerin kendilerini geliştirebilecekleri, spor yapabilecekleri ve sosyal faaliyetlerde bulunabilecekleri alanların artırılacağını söyledi.

Başharık Gençlik Merkezi'nin hizmete girmesiyle birlikte bölgedeki gençlerin modern spor alanları ve sosyal donatılardan daha etkin şekilde yararlanması hedefleniyor. Tesis, hem yerel gençlik politikalarına hem de mahalle düzeyinde sosyal yaşamın canlanmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.

BAŞHARIK GENÇLİK MERKEZİ GENÇLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK