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Katar, ABD ve İran arasındaki temasların barış arayışını canlı tuttuğunu söyledi

İbrahim el-Haşimi, Doha üzerinden süren ABD-İran mesajlaşmasının çatışmayı müzakere yoluyla sona erdirmeye odaklandığını ve bölgesel istikrarın önemini vurguladığını belirtti.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 17:45

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EDİTÖR: Elif Demir

Katar, ABD ve İran arasındaki temasların barış arayışını canlı tuttuğunu söyledi

Katar: Doha aracılığıyla mesajlaşma sürüyor

İbrahim bin Sultan el-Haşimi, başkent Dohada gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ile İran arasında süren mesaj alışverişinin devam ettiğini teyit etti. El-Haşimi, görüşmelerde tarafların endişelerinin dikkate alındığını ve çatışmanın sona erdirilmesi için diplomatik kanalların aktif tutulduğunu söyledi.

Yetkili, Doha ve bölgesel ortaklar aracılığıyla yürütülen temasların, krizin müzakere masasında çözümlenmesine katkı sağlamayı amaçladığını vurguladı. El-Haşimi, küresel boyutta hissedilen bedel göz önüne alındığında bu sürecin hızlandırılmasının önemine dikkat çekti.

Katar'ın tutumu ve Mekke İttifakı:

El-Haşimi, Yemen'deki İran destekli Husiler ile çatışmanın tırmanmasının ardından Katar'ın Suudi Arabistan'ın aldığı önlemleri desteklediğini ifade etti. Konuşmasında, "Bölge ülkeleri tarafından Mekke İttifakı da dahil olmak üzere istikrarı sağlamayı amaçladığı sürece alınan her türlü girişimi destekliyoruz." ifadesini kullandı ve ekledi: "Ancak Katar’ın Mekke İttifakı’na katılma ihtimalinden bahsetmek için henüz çok erken."

ABD-İran görüşmelerindeki çıkmaz:

Taraflar arasında Nisan ayındaki ateşkes, Haziran ayındaki Mutabakat Zaptı ve BM Genel Kurulu'ndaki görüşmelere rağmen anlaşmazlıklar sürüyor. Özellikle stratejik Hürmüz Boğazı konusundaki ihtilaf, diplomatik ilerlemeyi sınırlayan başlıca unsur olarak öne çıkıyor.

Buna karşın İran kanadından sert açıklamalar da gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dün yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan görüşmelerin "anlamsız" olduğunu ve yalnızca "yeni saldırılara" yol açtığını ifade etmişti. Bu ifadeler, diplomasi çabalarının zorluklarla karşılaştığını gösteriyor.

El-Haşimi, çatışmanın boyutu ve tüm dünyanın ödediği bedelin büyüklüğüne işaret ederek, "Bu çatışmanın boyutu ve tüm dünyanın ödediği bedelin büyüklüğü, müzakere masasında müzakere edilebilir bir çözüm yoluyla bunu derhal sona erdirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmamızı gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu ve Doha'nın arabuluculuk rolünü sürdüreceğini bildirdi.

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, ABD ile İran arasında...

Katar Dışişleri Bakanlığı Medya Direktörü İbrahim bin Sultan el-Haşimi, ABD ile İran arasında mesaj alışverişinin devam ettiğini açıkladı.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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