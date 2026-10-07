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Başiskele'de küfür duyumu çatışmaya dönüştü: sanığa müebbet verildi

Başiskele'de 4 Temmuz 2025'te akrabasına küfür duyumu üzerine tüfekle vurulan Yasin Örçen 4 gün sonra öldü; Burak K. müebbet hapse mahkûm edildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 12:20

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Başiskele'de küfür duyumu çatışmaya dönüştü: sanığa müebbet verildi

Olayın seyri:

Olay, 4 Temmuz 2025 tarihinde Kocaeli'nin Başiskele ilçesi Doğantepe Mahallesi Kiraz Deresi mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Burak K. akrabasına küfür edildiği duyumu üzerine yanında bulunan tüfekle Yasin Örçen (39)'e ateş açtı. Örçen, bacaklarından yaralanırken fail olay yerinden kaçtı.

Soruşturma ve müdahale:

Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri sevk edildi; sağlık ve jandarma ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaralı Örçen ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tedavinin ardından Örçen, dört günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Şüpheli Burak K. ise yakalanarak tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Duruşma ve karar:

Kocaeli 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada maktulün yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasında, sanığın akrabasına küfür edildiği duyumu nedeniyle husumet besleyip Yasin Örçen'i tüfekle vurarak eylemi gerçekleştirdiği belirtilerek, sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması istendi. Sanık duruşmada öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek pişman olduğunu ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın kasten öldürme suçundan müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

KOCAELİ&#039;NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE &#039;AKRABASINA KÜFÜR EDİLDİĞİ&#039; DUYUMU ÜZERİNE CİNAYET İŞLEYEN SANIĞA...

KOCAELİ'NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE 'AKRABASINA KÜFÜR EDİLDİĞİ' DUYUMU ÜZERİNE CİNAYET İŞLEYEN SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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