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Körfez'de jandarmadan 2 milyon 450 bin liralık tütün ve makaron operasyonu

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5 Ekim'de düzenlenen jandarma operasyonunda 2 milyon 450 bin lira değerinde kıyılmış tütün ve makaron ele geçirildi.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Körfez'de jandarmadan 2 milyon 450 bin liralık tütün ve makaron operasyonu

Körfez'de jandarmadan 2 milyon 450 bin liralık tütün ve makaron operasyonu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 5 Ekim’de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin lira olan tütün ve makaron ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları:

Yapılan aramada 1100 kilogram kıyılmış tütün, 155 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 90 bin adet boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu.

Soruşturma ve sonuçları:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen miktarlar ve ürün çeşitliliği, kaçak tütün ticaretinin ölçeğine ilişkin önemli bir göstergedir.

KOCAELİ&#039;NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2...

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON 450 BİN LİRA OLAN KIYILMIŞ TÜTÜN VE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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