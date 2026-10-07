Körfez'de jandarmadan 2 milyon 450 bin liralık tütün ve makaron operasyonu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 5 Ekim’de düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon 450 bin lira olan tütün ve makaron ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları:

Yapılan aramada 1100 kilogram kıyılmış tütün, 155 bin içi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron, 90 bin adet boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu.

Soruşturma ve sonuçları:

Olayla ilgili olarak 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. Ele geçirilen miktarlar ve ürün çeşitliliği, kaçak tütün ticaretinin ölçeğine ilişkin önemli bir göstergedir.

KOCAELİ'NİN KÖRFEZ İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE DÜZENLENEN OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ YAKLAŞIK 2 MİLYON 450 BİN LİRA OLAN KIYILMIŞ TÜTÜN VE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.