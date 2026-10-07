Nikah tarihi almış genç araçta silahlı saldırıda öldü

Gaziantep'te park halindeki aracında otururken kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Kenan Abuzer Tilki (34) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından yürütülen soruşturmada iki şüpheli gözaltına alındı.

Olayın detayları:

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Türktepe Mahallesi Cami Sokak'ta gerçekleşti. İddiaya göre, park halindeki aracında oturan Tilki'ye, kimlikleri henüz tespit edilemeyen şahıslar tarafından ateş açıldı. Saldırganlar, olay yerinden kaçtı.

Bölgeye ihbar üzerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tilki, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek defnedildi.

Hayatını kaybeden şahsın yakın zamanda evlilik planı yaptığı ve nikah tarihi aldığı öğrenildi.

Soruşturma ve gözaltılar:

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında cinayetle bağlantılı olduğu belirtilen 2 zanlı yakalandı.

Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ve sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GAZİANTEP'TE ARAÇ İÇERİSİNDE OTURURKEN SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYARAK HAYATINI KAYBEDEN KENAN ABUZER TİLKİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.