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Başiskele'de okul heyecanına destek: birinci sınıflara kırtasiye seti

Başiskele Belediyesi, 2026-2027 eğitim döneminde 1.963 ilkokul birinci sınıf öğrencisine defter, kalem ve boya setleri dağıtarak yeni döneme destek verdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 10:59

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Başiskele'de okul heyecanına destek: birinci sınıflara kırtasiye seti

Başiskele'de kırtasiye desteği yeni döneme hazırlık

Başiskele Belediyesi, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla ilçedeki ilkokul 1. sınıf öğrencilerine yönelik geleneksel kırtasiye desteğini hayata geçirdi. Toplam 1.963 öğrencinin faydalandığı setlerde defter, kalem, silgi ve boya kalemleri gibi temel materyaller yer aldı.

Dağıtım töreninin ilk durağı:

Dağıtım programının ilk adresi olarak belirlenen Yeşilkent İlkokulu'ndeki açılış töreninde, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan hazır bulundu. Törenin ardından Başkan Özlü sınıfları ziyaret ederek hazırlanan kırtasiye setlerini bizzat öğrencilere teslim etti ve yeni eğitim yılı için başarı dileklerini iletti.

Geleneksel destek ve eğitim üzerindeki etkisi:

Belediyenin düzenlediği bu çalışma, özellikle ilkokula başlayan çocukların ilk gün heyecanını hafifletmeyi ve ailelerin kırtasiye yükünü paylaşmayı amaçlıyor. Okul yönetimleriyle koordineli yürütülen dağıtım, ilçede eğitime yönelik sosyal desteğin sürekliliğini göstermesi bakımından önem taşıyor.

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE İLÇEDEKİ İLKOKUL...

BAŞİSKELE BELEDİYESİ, 2026-2027 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASIYLA BİRLİKTE İLÇEDEKİ İLKOKUL 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNE KIRTASİYE DESTEĞİ SAĞLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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