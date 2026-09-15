Yeni dönem açılışında İstanbul'un afet hazırlıkları öne çıktı

Üniversite açılışında afet yönetimi dersi:

Biruni Üniversitesi 2026-2027 akademik yılı açılış töreninde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, akademik yılın ilk dersini "Afet Yönetiminde Türkiye’nin Dayanıklılık Stratejileri ve Uygulamaları" başlığıyla verdi. Törene yeni öğrenciler, üniversite yöneticileri ve akademik kadro katıldı; programda saygı duruşu, İstiklal Marşı ve tanıtım filmleri gösterimleri yer aldı. Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel açılış konuşmasında eğitimin yalnızca bilgi aktarımı olmadığını, düşünce biçimi ve davranış değişimi sağladığını vurguladı.

afet hazırlığı ve organizasyon:

Özener, İstanbul’un afetlere yönelik hazırlıklarının örgütlenme biçimini detaylandırdı. Afet anında görev alacak çalışma grupları arasında koordinasyonu sağlayacak 19 bin 699 kişinin isim ve görevlerinin önceden belirlendiğini söyledi. Özener’in ifadesiyle; 'Bir afet olduğu zaman İstanbul sahipsiz değil' ifadesi, kentin önceden tanımlanmış insan kaynağı ve görev dağılımıyla örgütlendiğini ortaya koydu.

İstanbul’un 39 ilçesi, destek amacıyla 51 il ile eşleştirildi; bu iller, ilgili ilçelerin afet planlarını önceden inceleyip gerektiğinde devreye girecek şekilde hazırlandı. Afet sonrasında kullanılacak alanlar da önceden planlandı: kapalı pazar, stadyum ve halı saha gibi yerler acil barınma alanı; okul bahçeleri, spor salonları ve camiler ise geçici barınma merkezi olarak değerlendirilmek üzere hazır tutuluyor.

eğitim ve kurumlar arası iş birliği:

Özener, Biruni Üniversitesi’nin İstanbul İRAP çalışmalarına ev sahipliği yapmasına teşekkür ederek, afetlere dirençli şehirlerin oluşturulmasının bütün kurumların ortak çalışmasıyla mümkün olacağını belirtti. Konuşma, akademi ile afet yönetimi arasındaki ilişkinin ve üniversitelerin sahadaki rolünün altını çizdi.

risk azaltma, yatırımlar ve bilimsel perspektif:

Özener, 1999 Marmara Depremi’ni Türkiye için bir dönüm noktası olarak tanımladı ve afet yönetimi anlayışındaki dönüşümü anlattı. Buna göre, 2009’da üç ayrı kurumun çalışmaları AFAD çatısı altında birleştirildi ve odak kriz yönetiminden risk yönetimine kaydı; yani zarar azaltma yerine risk azaltma ve dayanıklılık öne alındı.

Depremin Türkiye için birincil afet riski olduğunu vurgulayan Özener, Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı ve Ege Bölgesi’ndeki tektonik hareketliliğe dikkat çekti. Türkiye’de 5,5’in üzerinde deprem üretme potansiyeline sahip yaklaşık 500 diri fay bulunduğunu, zemin koşullarının haritalardaki renklerden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Anadolu’nun yıllık hareketliliğinin GPS ölçümlerine göre ortalama 20-25 milimetre güneybatı yönünde olduğunu; Ege Bölgesi’nde bazı alanlarda bu hızın 35 milimetreye ulaşabildiğini paylaştı.

Afet öncesi yatırımların etkinliğine de değinen Özener, yatırımın geri dönüşünü rakamlarla anlattı: 'Bir afet öncesi yapılacak 1 liralık yatırım, size afetten sonra 10 liralık kazanç olarak karşınıza geliyor.' Marmara ve İstanbul’da bu etkinin ekonomi ve altyapı yoğunluğu nedeniyle daha da yüksek olduğunu belirtti.

İstanbul İl Risk Azaltma Planı’nın dinamik bir yapıda olduğunu söyleyen Özener, plan kapsamındaki eylem sayısının 2022’de 454 iken 2026 itibarıyla yaklaşık 1.985’e çıktığını aktardı; bu artış, planların uygulanabilirliğini ve kapsamını genişletme çabasının somut göstergesi olarak sunuldu.

eğitim çağrısı ve öğrencilere mesaj:

Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel, öğrencilere üniversitenin yetenekleri ortaya çıkarma ve merakı besleme yeri olduğunu söyledi: 'Eğitim; burada ders anlatmak, ders dinlemek, ders çalışmak, sonra sınava girmek ve diploma almak asla değil. Eğitim değişimdir.' Yüksel, öğrencileri akademik danışmanlık almaya, projelere katılmaya ve özgün fikir geliştirmeye çağırdı; hocaların ve asistanların yanından ayrılmamalarını tavsiye etti.

Program, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademisyenler ve idari kadronun katılımıyla tamamlandı. Özener’in konuşması, İstanbul’un afet yönetiminde hem teknik hazırlıkların hem de kurumlar arası eşgüdümün önemini bir kez daha görünür kıldı.

BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ 2026-2027 AKADEMİK YILI AÇILIŞ TÖRENİ, ÜNİVERSİTENİN KONFERANS SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.ÜNİVERSİTEYE YENİ BAŞLAYAN ÖĞRENCİLERİN KATILDIĞI PROGRAMA; BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ADNAN YÜKSEL’İN YANI SIRA REKTÖR YARDIMCILARI, FAKÜLTE DEKANLARI, AKADEMİSYENLER VE İDARİ KADRO KATILDI.