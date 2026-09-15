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Eskişehirli öğrencilerin projeleri ISEF sahnesine taşınıyor

TÜBİTAK 2204-A’da derece yapan Eskişehirli iki proje grubu, danışmanlarıyla 8-14 Mayıs 2027’de Los Angeles’taki ISEF’te Türkiye’yi temsil edecek.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

Eskişehirli öğrencilerin projeleri ISEF sahnesine taşınıyor

proje ekipleri ve okullar:

İki ayrı proje grubu, Borsa İstanbul Fen Lisesi, Eskişehir Fatih Fen Lisesi ve Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden oluştu. Projeler, kimya ve fizik alanlarında TÜBİTAK 2204-A yarışmasında Türkiye 2’nciliği elde etti.

uluslararası değerlendirme ve ISEF temsilciliği:

Başarılı ekipler, yapılan uluslararası değerlendirme sürecini tamamlayarak ISEF 2027 için ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. Etkinlik, 8-14 Mayıs 2027 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Los Angeles kentinde düzenlenecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Öğrencilerimizi ve danışman öğretmenlerimizi tebrik ediyor, başarılarının uluslararası arenada da artarak devam etmesini diliyoruz".

Öğrencilerin uluslararası platformda Eskişehir’i ve Türkiye’yi temsil edecek olmasının şehirde ve eğitim çevrelerinde memnuniyet yarattığı belirtiliyor. Ekiplerin ISEF’teki performansı, yerel eğitim kurumlarının ve danışman öğretmenlerin katkılarıyla takip edilecek.

TÜBİTAK 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI&#039;NDA KİMYA VE FİZİK ALANLARINDA...

TÜBİTAK 2204-A LİSE ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI'NDA KİMYA VE FİZİK ALANLARINDA TÜRKİYE 2'NCİLİĞİ ELDE EDEN ESKİŞEHİRLİ ÖĞRENCİLER, ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME SÜRECİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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