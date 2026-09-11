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Başiskele'de pazarlar mercek altında: düzen ve hijyen ön planda

Başiskele'de zabıta ekipleri, semt pazarlarında tezgah düzeni, fiyat etiketleri ve hijyen denetimleri yaparak güvenli alışverişi sağlıyor.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 12:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Başiskele'de pazarlar mercek altında: düzen ve hijyen ön planda

Başiskele'de pazar yerlerinde denetimler sürüyor

Başiskele Belediyesi, ilçe genelinde kurulan semt pazarlarında zabıta müdürlüğü ekipleri aracılığıyla düzenli denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler pazarların işleyişini, kurallara uygunluğunu ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla saha kontrolleri yapıyor.

Denetim kapsamı:

Kontrollerde tezgah düzeni, fiyat etiketleri, hijyen şartları ve pazar kurallarına uyum öncelikli olarak inceleniyor. Zabıta ekipleri eksik veya hatalı uygulama tespit ettiklerinde ilgili esnafa uyarıda bulunuyor ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlıyor.

Periyodik kontrollerin amacı:

Yapılan denetimlerle hem tüketici haklarının korunması hem de pazar yerlerindeki düzenin sürekliliği hedefleniyor. Başiskele Belediyesi, vatandaşların gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi için bu denetimleri belirli aralıklarla sürdürmeye devam edecek.

BAŞİSKELE’DE PAZAR YERLERİNDE DENETİMLERİNİ SÜRDÜREN EKİPLER, TEZGAH DÜZENİ, FİYAT ETİKETLERİ...

BAŞİSKELE’DE PAZAR YERLERİNDE DENETİMLERİNİ SÜRDÜREN EKİPLER, TEZGAH DÜZENİ, FİYAT ETİKETLERİ, HİJYEN VE KURALLARA UYGUNLUK BAŞTA OLMAK ÜZERE BİRÇOK NOKTAYI KONTROL EDİYOR.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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