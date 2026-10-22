Başiskele'de sel sonrası altyapı planları kentleşmeye göre yeniden şekillenecek

Başiskele'de sel sonrası adımlar:

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, ilçede yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalar ve alınacak önlemler hakkında bilgi verdi. Özlü, yaşananların altyapı planlarını yeniden gözden geçirme zorunluluğunu ortaya koyduğunu belirtti.

Altyapı ve risk yönetimi:

Başkan Özlü, geçmişte tarım arazisi ve açık alan niteliğindeki bazı bölgelerin bugün yerleşim alanlarına dönüştüğünü vurgulayarak, "Bu yağış bize önemli bir gerçeği gösterdi. Geçmişteki altyapı planlarını, bugün kentleşen Başiskele’nin ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendirmeliyiz." ifadelerini kullandı. Menfezlerden dere geçişlerine kadar gerekli düzenlemelerin yapılacağı kaydedildi.

Kurumsal işbirliği ve acil eylemler:

Çalışmalar Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Karayolları ve Devlet Su İşleri ile koordineli yürütülüyor. Özlü, ilgili kurumlarla görüşmelerin sürdüğünü, gerekli taleplerin iletildiğini ve acil eylem planı çerçevesinde adımlar atıldığını aktardı. Belediye kendi sorumluluk alanında yapılabilecek müdahaleleri hızla uygulamaya koyacak.

Saha çalışmaları ve vatandaş desteği:

Selin ardından belediye ekipleri temizlik, yol açma ve dere yataklarını temizleme çalışmalarını yoğun biçimde sürdürdü. Kaymakamlık ve muhtarlarla yapılan görev paylaşımı sayesinde afetin etkili olduğu bölgelerde kısa sürede önemli ilerleme sağlandı; yollar temizlenip ulaşım yeniden sağlandı.

Hasar tespitleri ve yardım süreçleri devam ediyor. Özlü, desteklerin öncelikle vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını belirtti ve belediye ekiplerinin bakım-onarım çalışmalarıyla zarar gören noktaları onarmaya başladığını söyledi. Yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda ilave desteklerin de gündeme geleceği ifade edildi.

Başkan Özlü, saha ziyaretlerinde yaklaşık 200 haneyi gezdiklerini ve hemşehrilerinin gösterdiği dayanışmanın kendilerine güç verdiğini aktardı. "Bizim için rakamlar değil, insanımızın yaşadığı mağduriyet önemlidir" sözleriyle vatandaşın mağduriyetini azaltmanın öncelikleri olduğunu vurguladı.

Muhtarlar buluşması ve anma:

Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen programda Başiskele Kaymakamı Soner Şenel, Belediye Başkanı Yasin Özlü, Kocaeli ve Başiskele Muhtarlar Derneği Başkanı İlhan Altıntaş ile görevdeki ve önceki dönem muhtarlar bir araya geldi. Programda, selde hayatını kaybeden eski Yaylacık Mahalle Muhtarı Mustafa Kedikli için anma yapıldı ve ailesine başsağlığı dilekleri iletildi.

Özlü, Yeşilyurt, Kullar, Seymen ve Yeniköy çevresindeki bazı noktaların özellikle etkilendiğini belirterek, ilçeyi benzer afetlere karşı daha dirençli hale getirmek için altyapı planlarının kentleşme dinamiklerine göre yeniden düzenleneceğini yineledi.

BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANI YASİN ÖZLÜ, SEL FELAKETİNİN ARDINDAN İLÇEDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR VE ALINACAK ÖNLEMLER HAKKINDA KONUŞTU. ÖZLÜ, KENTLEŞEN BAŞİSKELE’NİN İHTİYAÇLARINA GÖRE ALTYAPI PLANLARININ YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEĞİNİ, DERE YATAKLARI VE MENFEZLERDE GEREKLİ DÜZENLEMELERİN YAPILACAĞINI BELİRTEREK İLÇEYİ BENZER AFETLERE KARŞI DAHA DİRENÇLİ HALE GETİRMEYİ HEDEFLEDİKLERİNİ SÖYLEDİ.