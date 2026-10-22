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Bodrum'da yaz izleri sürüyor, turistler 32 dereceyi fırsat bildi

Bodrum'da termometreler 32 dereceyi gördü; Kumbahçe ve Paşatarlası'nda turistler denize girerken, Ömer Faruk Dengiz sezonun devam ettiğini söyledi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Bodrum'da yaz izleri sürüyor, turistler 32 dereceyi fırsat bildi

Bodrum'da güneşli hava, sahillerde hareketlilik

Türkiye genelinde soğuk, yağmur ve kar etkili olurken Muğla'nın Bodrum ilçesinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Termometreler 32 dereceye kadar yükseldi ve bunun etkisiyle yerli ve yabancı turistler Kumbahçe ile Paşatarlası sahillerine akın etti. Ziyaretçiler, güneşin ve denizin tadını çıkarırken bazıları Bodrum'a ilk kez geldiklerini belirterek bu mevsimde denize girmenin ayrı bir güzelliği olduğunu ifade etti.

turizmde uzayan sezonun görünümü:

Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, turizm sezonunun halen devam ettiğini vurguladı. Dengiz, dış hatlardaki hareketliliğin son üç haftalık süreçte de sürdüğünü belirterek, turizmin kendileri için bitmediğini, aksine yeni bir dönemin başladığını söyledi. Gelecek yıllara yönelik ciddi çalışmalar yapacaklarını ve tedbirli ilerlemeleri gerektiğini de ekledi.

uzatılmış sezonun sonuçları:

Dengiz, 15 Eylül-30 Ekim arasındaki dönemin oldukça olumlu geçtiğini aktararak iç hatlardaki yoğunluğun sevindirici olduğunu dile getirdi. İç hat uçuşlarındaki artışın Bodrum turizmine olumlu yansıdığını söyleyen Dengiz, uzatılmış sezon uygulamasının işe yaradığını belirtti ve "Sarı yaz Bodrum'a yakıştı" ifadelerini kullandı. Turistlerin sahillere dönük ilgisi ile bölgedeki hareketliliğin sezonun kapanıp kapanmadığı tartışmalarına doğrudan yanıt verdiği görüldü.

TÜRKİYE’NİN BİRÇOK BÖLGESİNDE SOĞUK HAVA, YAĞMUR VE KAR ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN MUĞLA’NIN BODRUM...

TÜRKİYE’NİN BİRÇOK BÖLGESİNDE SOĞUK HAVA, YAĞMUR VE KAR ETKİSİNİ GÖSTERİRKEN MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE YAZDAN KALMA GÜNLER YAŞANIYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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