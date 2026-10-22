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Gaziosmanpaşa denetimlerinde sağlığa aykırı 15 ton et el konuldu

Gaziosmanpaşa'da 16 mahallede yürütülen denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden toplam 15 ton et ve et ürünü tespit edilerek imha edilmek üzere el konuldu.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:35

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Gaziosmanpaşa denetimlerinde sağlığa aykırı 15 ton et el konuldu

denetim kapsamı ve ekipler:

Gaziosmanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, ilçenin 16 mahallesinde gıda üretimi, işlenmesi ve satışı yapılan işletmeleri mercek altına aldı. Yapılan kontrollerde, halk sağlığı açısından risk taşıyan toplam 15 ton et ve et ürünü tespit edildi.

İşleme alanları ve soğuk hava depolarında yapılan incelemelerde bazı ürünlerde ağır koku olduğu, dondurulmuş ürünlerin bir bölümünde çözünme başladığı belirlendi. Ayrıca bazı ürünlerin zeminle temas ettiği, depolama sıcaklıklarının et ürünlerinin muhafazasına uygun olmadığı ve işleme alanlarında hijyen kurallarına aykırı şartların bulunduğu kaydedildi.

ürünlerin incelenmesi ve el koyma süreci:

Ekipler tüketime uygun olmadığı belirlenen ürünleri tek tek inceleyerek tarttı ve kayıt altına aldı. Uygunsuz bulunan toplam 15 ton et ve et ürününe imha edilmek üzere el konuldu; böylece söz konusu ürünlerin piyasaya sürülmesinin önüne geçildi.

Kontroller sırasında bazı işletme yetkilileri ürünlerin sabun yapımında kullanılacağı veya hayvanlara verileceği şeklinde beyanlarda bulundu. Ancak incelemelerde bir iş yerinde kıyma makinesi bulunması, kemiklerden sıyrılan etlerin kıyma haline getirilerek yeniden gıda zincirine dahil edilme ihtimalini dikkate alan ekiplerin kontrolleri derinleştirmesine yol açtı. Bu değerlendirme sonucunda tüketime uygun olmayan tüm ürünler işlem altına alındı.

yasal işlemler ve belediye açıklamaları:

Denetimler kapsamında toplam 1.873 iş yeri kontrol edildi. Yapılan incelemeler sonucunda 153 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 16 iş yeri mühürlendi. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin işlenme ve muhafaza biçimleri, son kullanma tarihleri ile gıda güvenliğini tehdit edebilecek uygulamalar incelendi ve tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin tutanaklar tutuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimleri tarafından gerekli cezai işlemler uygulanırken, mevzuata aykırılık tespit edilen iş yerleri hakkında soruşturma başlatıldı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in göreve gelmesinin ardından oluşturulan İş Yeri Hijyen Denetim Ekibi, halk sağlığını riske eden uygulamalara karşı denetimlerini sürdürüyor ve gıda güvenliği konusunda müsamaha gösterilmeyeceği vurgulanıyor.

Belediye ekipleri ayrıca geçtiğimiz aylarda da yaklaşık 10 ton bozulmuş ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürününün piyasaya sürülmesini engellemişti; yeni tespitlerle denetimlerin devam ettiği bildirildi.

İşletmelerde mide bulandıran görüntüler: &quot;Sabun yapılacak&quot; denilen yerde kıyma makinesi...

İşletmelerde mide bulandıran görüntüler: "Sabun yapılacak" denilen yerde kıyma makinesi bulundu

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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