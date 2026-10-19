Dolar 49,5478 +0,08%
Euro 55,5801 -0,13%
Bist 11.618,94 -0,88%
Altın Gram 6.697,76 +0,56%
EUR/USD 1,1212 -0,28%
Brent Petrol 107,06 -2,55%
--°

Başkale'de çuval içinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesi Koçdağı Mahallesi'nde yürütülen operasyonda çuval içinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi, adli tahkikat başlatıldı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 09:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Başkale'de çuval içinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi

Operasyon ayrıntıları:

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Ele geçirilen madde ve miktar:

Yapılan operasyonda, çuval içerisinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi. Bulunan maddelerin türü ve miktarı yetkililerce teyit edilmiş olup, ele geçirilen malzemeye ilişkin tutanak düzenlendi.

Soruşturma ve güvenlik açıklaması:

Açıklamada, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı ve soruşturmanın Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Olayın yaşandığı yerin Koçdağı Mahallesi olduğu ve operasyonun bölgedeki denetim ve istihbarat çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Gelişmelerle ilgili olarak yetkililerden gelecek ek açıklamalar bekleniyor.

BAŞKALE İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 11 KİLO 958 GRAM TOZ ESRAR MADDESİ ELE...

BAŞKALE İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 11 KİLO 958 GRAM TOZ ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aynı binada tekrar eden alarm: Bursa'da camdan intihar girişimleri ekipleri yord...
images

Bahçelievler mahallesinde trafik kazası: panelvan traktör römorkuna çarptı, 1 ya...
images

Gümüşova'da fırtına okul cephesinde hasar oluşturdu, onarım çalışmaları başlatıl...
images

Yazılı Kanyon'da umut arayışı sürüyor: ekipler gece gündüz çalışıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yoğun sis kara yollarında görüşü 5 metreye kadar düşürdü

İki fidanla başladı, 300 hünnap ağacıyla emeklilik yıllarını doğayla doldurdu

Bolvadin'de gençler sabah namazında buluşuyor

muhtarlar yerel yönetimin temel taşlarını oluşturuyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Batrakov'tan Galatasaray formasıyla Barcelona'ya ilk gol

Birkan Altındaş Antalyaspor ile Kayserispor maçında düdük çalacak

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor