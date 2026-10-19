Başkale'de çuval içinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi

Operasyon ayrıntıları:

Van Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından, Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen çalışmalarda önemli bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildiği bildirildi.

Ele geçirilen madde ve miktar:

Yapılan operasyonda, çuval içerisinde 11 kilo 958 gram toz esrar ele geçirildi. Bulunan maddelerin türü ve miktarı yetkililerce teyit edilmiş olup, ele geçirilen malzemeye ilişkin tutanak düzenlendi.

Soruşturma ve güvenlik açıklaması:

Açıklamada, olayla ilgili olarak adli tahkikata başlandığı ve soruşturmanın Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtildi. Ayrıca güvenlik güçlerinin, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

Olayın yaşandığı yerin Koçdağı Mahallesi olduğu ve operasyonun bölgedeki denetim ve istihbarat çalışmalarının bir parçası olarak gerçekleştirildiği kaydedildi. Gelişmelerle ilgili olarak yetkililerden gelecek ek açıklamalar bekleniyor.

BAŞKALE İLÇESİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARDA 11 KİLO 958 GRAM TOZ ESRAR MADDESİ ELE GEÇİRİLDİ.