Yargıtay heyeti adli yılın açılışında Anıtkabir’e vefa gösterdi

ziyaret ve tören ayrıntıları:

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ile Yargıtay üyeleri, 2026-2027 adli yılının açılışı münasebetiyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine ulaştı.

Başkan Kerkez’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından heyetçe saygı duruşunda bulunuldu. Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirildi ve tören kapsamında verilen bu sembolik görevler, adli yılın başlangıcına ilişkin resmi ritüeli oluşturdu.

defter imzası ve mesaj:

Törenin devamında Kerkez, Misak-ı Milli Kulesi’ndeki Anıtkabir Özel Defterini imzaladı. Yargıtay Başkanı deftere şu ifadelerle not düştü:

Aziz Atatürk, Ömrümüzün neredeyse tamamını ülkemiz için harcadınız. Cumhuriyetimizi kurana kadar büyük zorluklara, büyük zaferler kazandınız. Daha sonra da hiçbir şahsi çıkar gözetmeden devletiniz için son nefesinize kadar mücadele ettiniz. Bizlere emanet ettiğiniz bu ülkede adalet hizmetlerini en güzel şekilde sunmaya kararlılıkla devam edeceğimize söz veriyoruz. Yargıtay olarak sizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz.

Ziyaret, Yargıtay heyetinin adli yıl açılışına vurgu yapan geleneksel tören rutininin bir parçası olarak gerçekleşti. Heyetin Anıtkabir’deki adımları, hukukun ve cumhuriyet değerlerinin muhafazası yönündeki taahhüdün sembolik bir gösterimi olarak değerlendirildi.

Yargıtay üyeleri, adli yılın açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti