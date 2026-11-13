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Başkan Dumandağ’dan birlik ve katılım çağrısı: borsa seçimi Elazığ için

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, cumartesi yapılacak seçimde kimlikle oy kullanma çağrısı yaptı; katılımın ilçe ve şehre katkısı vurgulandı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:31

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 09:32

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Başkan Dumandağ’dan birlik ve katılım çağrısı: borsa seçimi Elazığ için

Başkan Dumandağ’dan çağrı: sandığa katılımın önemi

Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ, cumartesi günü borsa merkez binasında gerçekleştirilecek seçim öncesinde üyeleri ve hemşehrilerini oy kullanmaya davet etti. Seçim sürecinin son gününe girildiğini belirten Dumandağ, sürecin huzur içinde tamamlanmasını diledi.

Seçim günü ve yer:

Dumandağ, oylamanın Ticaret Borsası’nın merkez binasında yapılacağını hatırlattı ve katılım çağrısını yineledi. Vatandaşların oy kullanmaya gelirken kimliklerini yanlarında bulundurmaları gerektiğini vurguladı.

Katılım çağrısının gerekçesi:

Gücün yıllardır hemşehrilerinden geldiğini ifade eden Dumandağ, tercihlerin her ne yönde olursa olsun sandığa gidilmesinin önemine dikkat çekti. Üyelerden ve dostlardan destek istediklerini söyleyen başkan, bu desteğin devam etmesini talep etti. Dumandağ sözlerini, "Elazığ kazansın" dileği ve "şimdiden kazasız, belasız bir seçim olmasını temenni ediyorum" ifadesiyle tamamladı.

Seçime ilişkin çağrı, katılımın artırılması ve demokratik sürecin sağlıklı yürümesi amacıyla yinelendi; yetkililer de seçimlerin düzen içinde gerçekleşmesi için gerekli hazırlıkları sürdürdüklerini belirtti.

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, CUMARTESİ GÜNÜ BORSA MERKEZ BİNASINDA...

ELAZIĞ TİCARET BORSASI BAŞKANI MEHMET ALİ DUMANDAĞ, CUMARTESİ GÜNÜ BORSA MERKEZ BİNASINDA YAPILACAK SEÇİMLER ÖNCESİNDE TÜM HEMŞEHRİLERİNİ KİMLİKLERİYLE BİRLİKTE OY KULLANMAYA DAVET ETTİ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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