Bozüyük öğretmeninin fotoğrafı ülke çapında sergide yer aldı

haber özeti:

Bilecikli öğretmen Onur Güler'in çektiği fotoğraf, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 Yılı MEB Fotoğraf Yarışmasında sergilenmeye değer bulunan 50 eser arasına girdi. Güler, Bozüyük Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda görev yapıyor ve seçilen eseriyle Türkiye genelinde yapılan yarışmada yer aldı.

yarışma ve sergi takvimi:

Dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, 23-27 Kasım 2026 tarihleri arasında Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek özel sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yarışma, öğretmenlerin sanatsal üretimlerini görünür kılmayı amaçlayan Millî Eğitim Bakanlığı inisiyatiflerinden biri olarak kayda geçti.

il milli eğitim müdürlüğünün değerlendirmesi:

Bilecik İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek, öğretmenlerin hem eğitim hem de sanat alanındaki çalışmalarıyla öne çıkmasının kurum için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Şimşek, eser sergilenmeye değer bulunan öğretmenimiz Onur Güler'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Seçilen fotoğrafın sergilenmesi, hem öğretmenin kişisel çalışmasının tanınması hem de Bozüyük ve Bilecik eğitim camiasının ulusal platformda temsil edilmesi açısından önem taşıyor. Öğretmenlerin sanatsal katkıları, yarışma ve sergi programlarıyla daha geniş kitlelere ulaştırılacak.

BİLECİKLİ ÖĞRETMENİN FOTOĞRAFI TÜRKİYE GENELİNDE SERGİLENMEYE DEĞER BULUNDU BİLECİK İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ SERDAL ŞİMŞEK