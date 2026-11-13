Osmaneli yeni mahalle yollarını parke taşlarıyla donattı

Osmaneli yeni yerleşim alanlarının yollarını parke taşlarıyla tamamladı

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde, özellikle Camikebir Mahallesi olmak üzere yeni açılan yerleşim alanlarının yollarında kilitli parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar, altyapı işleri sona erdikten sonra Osmaneli Belediyesi tarafından yürütüldü ve yollar vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi.

çalışmanın kapsamı:

Belediye ekipleri, yeni açılan yolların zemin hazırlığı ve altyapı düzenlemelerinin ardından kilitli parke taşı uygulamasını gerçekleştirdi. Yapılan düzenleme ile mahalledeki araç ve yaya ulaşımının daha konforlu, yüzeylerin ise daha dayanıklı ve bakımı kolay olması hedeflendi.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun uygulamayla ilgili olarak şu ifadeyi kullandı: "Mahallelerimizin gelişimine katkı sağlayan, hemşehrilerimize daha konforlu ve güvenli ulaşım imkânı sunan çalışmalarımızla Osmaneli’mizin her köşesine değer katmaya devam ediyoruz". Başkanın sözleri, projenin önceliğinin yaşam kalitesini yükseltmek olduğunu vurguladı.

Tamamlanan parke taşı çalışmalarıyla birlikte, mahalle sakinlerinin günlük ulaşımında rahatlama öngörülüyor; belediye ilerleyen dönemde benzer altyapı ve üstyapı projelerini diğer mahallelere de taşımayı planlıyor.

YENİ YERLEŞİM ALANLARININ YOLLARI PARKE TAŞIYLA KAPLANDI