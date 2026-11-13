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Kil atölyesinde aile bağları güçlendi

Bilecik'te 'Ailemle Sanat Günü' kapsamında TOKİ İlkokulu'nda veliler ve öğrenciler kil atölyesinde bir araya gelerek el becerilerini geliştirip eserler üretti.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:57

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kil atölyesinde aile bağları güçlendi

Kil atölyesinde aile bağları güçlendi

Bilecik'te düzenlenen 'Ailemle Sanat Günü' etkinliğinde veliler ile öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi çerçevesinde bir araya gelerek kil kullanımıyla eserler ortaya çıkardı. Etkinlik TOKİ İlkokulu'nda gerçekleştirildi ve katılımcılara hem el becerilerini geliştirme hem de birlikte üretme deneyimi sunuldu.

etkinliğin amacı:

Etkinliğin temel hedefi, ailelerin eğitim sürecine aktif katılımını teşvik etmek ve okul-aile iş birliğini güçlendirmekti. Program, çocukların aileleriyle vakit geçirirken sanatsal üretim yapmasına olanak tanıyarak hem bireysel gelişimi hem de aile içi iletişimi desteklemeyi amaçladı. Öğrenciler ve veliler, kil malzemesiyle çalışarak yaratıcı süreçlere dahil oldu ve ortaya çıkan ürünler hem eğitim hem de sosyal bağlamda değer taşıdı.

atölye çalışması ve katılımcılar:

Etkinlikteki kil atölyesinde aileler, öğretmenler eşliğinde çeşitli formlar ve küçük heykelcikler üretti. İl Millî Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de programa katılarak çalışmaları izledi ve değerlendirmelerde bulundu. Şimşek, etkinlikle ilgili olarak şunları söyledi: "Çocuklarımızın aileleriyle birlikte kilden eserler ortaya çıkarması, hem kendilerini geliştirmeleri hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşamaları açısından çok değerli. Aile katılımını artıran ve okul-aile bağını güçlendiren bu tür etkinlikleri önemsiyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Etkinlik, katılımcılara sadece sanat yapma olanağı sunmakla kalmadı; aynı zamanda ailelerin okul yaşamına dahil olmasını sağlayarak sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturdu. Okul yetkilileri ve öğretmenler, benzer etkinliklerin düzenlenmeye devam edeceğini belirtti ve katılımcı ailelerin geri bildirimlerinin programın ilerleyişinde yol gösterici olacağını vurguladı.

BİLECİK’TE AİLELER ÇOCUKLARIYLA KİLDEN ESERLER YAPTI

BİLECİK’TE AİLELER ÇOCUKLARIYLA KİLDEN ESERLER YAPTI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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