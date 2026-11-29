Başkan Özlü mahalle sakinleriyle buluştu

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, vatandaşlarla birebir iletişim kurmak ve mahallelerin öncelikli sorunlarını yerinde dinlemek amacıyla sürdürdüğü mahalle sohbetlerine Konuralp Şehit Kemal Işıldak Mahallesi ile devam etti. Toplantıda hem kent için planlanan projeler hem de mahalleden gelen talepler ele alındı.

Düzce için 100 proje ve vaatlerin takibi:

Özlü, belediyenin başlattığı "Düzce için 100 proje" çalışmasına atıfta bulunarak, yaklaşık 2,5 yıl önce Düzcelilere verilen sözlerin hâlâ geçerli olduğunu vurguladı. Başkan Özlü toplantıda şunları ifade etti: "İşleri yaparken iki tane rehberimiz var. Bir tanesi bu kitapta size verdiğimiz sözlerin gerçekleştirilmesi. İkincisi de bu mahalle toplantılarında sizlerden gelen taleplerin yerine getirilmesi." Bu çerçevede kitapta yer alan projelerin uygulamaya geçirilmesi takip ediliyor.

Mahalle talepleri ve müdürlüklere verilen talimatlar:

Toplantıda öncelikle doğalgaz talebi ele alındı; ayrıca çöp konteyner eksikliği, mahalleden geçen ulaşım hatları talebi, kanal temizliği ve park düzenlemeleri de vatandaşların gündemine geldi. Başkan Özlü, bu taleplerin ilgili birim müdürlükleri tarafından değerlendirilmesi ve gereken çalışmaların yapılması yönünde talimat verdi.

Etkinlik sırasında Düzce Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü vatandaşlara ikramlarda bulunurken, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü sportif faaliyetler düzenledi; Çocuk Üniversitesi ise çocuklara yönelik boyama etkinlikleri gerçekleştirdi. Belediye yetkilileri, mahalle buluşmalarını hem halkla doğrudan iletişim hem de yerel ihtiyaçları hızlıca belirleme aracı olarak sürdürmeyi planlıyor.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI DR. FARUK ÖZLÜ, VATANDAŞLARLA BİREBİR İLETİŞİM KURMAK VE MAHALLELERİN SORUNLARINI YERİNDE DİNLEMEK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ MAHALLE SOHBETLERİNE KONURALP ŞEHİT KEMAL IŞILDAK MAHALLESİ İLE DEVAM ETTİ.