kış öncesi araç bakımı uyarısı:

Havaların soğumasıyla birlikte araçlarda kışlık bakımların önemi arttı. Oto elektrik ustaları, sürücüleri antifriz, akü, kalorifer, silecek ve aydınlatma sistemlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor. Kontrollerin ihmal edilmesi hem sürüş güvenliğini hem de aracın elektrik aksamını riske atabiliyor.

temel kontroller:

Diyarbakır 2. sanayide klima ustası olan Baver Mafrak, antifriz ve cam suyu depolarının özellikle gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. Mafrak, "Bir de antifriz kontrolü yapılmalı. Özellikle cam suyu depolarındaki antifrizi unutmayalım. Çünkü bu depolardaki suyun donması durumunda hem genleşme meydana gelir ve su bidonu patlayabilir hem de cam suyu motoru zarar görebilir" uyarısında bulundu. Ayrıca sis farlarının erken sabah sislerinde kritik olduğunu, arka cam rezistansının (buğu çözer) çalışmasının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

elektrik, akü ve iç ısıtma sistemleri:

Mafrak akünün yaz aylarında kısmen zayıf olsa bile soğukta daha belirgin hâle geldiğini ifade ederek, "Akü seviyesi yaz aylarında düşük olsa bile çok belli olmaz. Soğuk havalarda kendini belli eder. Özellikle sabah ilk marşta motorun dönme devri ağırsa bu, akünün zayıfladığının göstergesidir" dedi. Kaloriferin yeterince ısıtmaması durumunda servis veya ustaya başvurulması gerektiğini; bunun sebeplerinden birinin kalorifer peteğinin tıkanmış olması olabileceğini kaydetti. Silecek lastiklerinin iyi durumda olmaması durumunun ise sürüş güvenliğini doğrudan etkilediğini vurguladı.

Son olarak, araçlarda sonradan yapılan elektriksel müdahalelerin riskine dikkat çekildi. Mafrak, "Aslında aracın orijinalliğinin bozulması ve sonradan ekstra tesisat takılması da risk oluşturuyor. Bu tür müdahaleler, aşırı ısınma nedeniyle aracın yanmasına bile neden olabilir. Tabii bunlara dikkat etmek gerekiyor. Biz bu tür uygulamaları pek tercih etmiyoruz, tavsiye de etmiyoruz" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, rutin kontrollerin zamanında yapılmasının ve arıza durumunda yetkili servise başvurmanın önemli olduğunu belirtiyor.

BAVER MAFRAK