Gaziantep'te görme engellilere yönelik bilgisayar eğitimi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Engelsiz Eğitim ve Kariyer Merkezinde açılan bilgisayar kursu, görme engelli vatandaşların dijital dünyaya erişimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Kurslarda özel yazılımlar ve sesli ekran okuyucu programları kullanılarak katılımcılara bilgisayar temelleri, klavye hakimiyeti, Word ve Excel, e-posta gönderimi ve internet kullanımı öğretiliyor. Eğitimler, kursiyerlerin günlük yaşamlarını kolaylaştırıp dijital işlemleri bağımsız şekilde yapabilmelerine odaklanıyor.

Eğitimin içeriği ve hedefleri:

Eğitimi veren ekip, kursun uzun tutulmasının amacını pratik imkânı sağlamak olarak açıklıyor. Bilgisayar kursu eğitmeni Volkan Yağlıç kurs hakkında şunları söyledi: "Amacımız, görme engelli arkadaşlarımıza toplumdaki her bireyden beklediğimiz bilgisayar kullanım becerilerini kazandırmak. Görme engelli bireylerin üstün yetenekleri olduğu yönünde toplumda bilinen yanlışlar var. Onlar da hepimiz gibi hayatlarını yaşamaya çalışıyor. Sadece bizden biraz daha dezavantajlı bir gruptalar. Kursumuzun uzun olmasının sebeplerinden biri de daha fazla pratik yapma imkanı sunmak. Eğitimlerde öncelikle klavye hakimiyeti üzerinde duruyoruz. Ardından sesli ekran okuyucu programlarını kullanma, bu programların ayarlarını yapma, Word ve Excel gibi ofis programlarında işlem gerçekleştirme, metin yazma ve düzenleme konularında eğitim veriyoruz. Kursumuzun temel amacı, görme engelli bireylerin hiç kimseye ihtiyaç duymadan bilgisayar kullanabilmelerini sağlamak. İnternet üzerinden e-posta kontrollerini yapabilmelerini, e-Devlet gibi resmi işlemlerini gerçekleştirebilmelerini ve dosya gönderip indirebilmelerini hedefliyoruz. Kursiyerlerimizin gelişimi beklediğimizden de iyi. Klavye hakimiyetleri çok hızlı ilerliyor. Kendi e-posta hesaplarını açıp kontrol edebiliyor, veri indirip gönderebiliyorlar. Üstelik yalnızca yazı değil, dosya gönderimi de yapabiliyorlar."

Kursiyerlerin deneyimleri:

Nazlıcan Öner kursa katılma nedenini ve beklentisini şöyle anlattı: "Kurs olduğunu duydum ve bilgisayar öğrenmek istiyordum. Görme engellilere yönelik bilgisayar kursu olup olmadığını öğrenmek için aradım. Kayıt oluşturdum ve kursa geldim. Burada bilgisayar kullanmayı, yazı yazmayı, Excel ve Word programlarını öğrendik. Özel eğitim alanındaki mesleğimde bilgisayarı açıp çocuklara bilgisayar üzerinden bir şeyler gösterebilecek kadar kullanmayı öğrenmek istiyorum."

İkbal Taş ise sesli komut programlarının katkısını vurguladı: "Mesleğimden dolayı bilgisayar öğrenmek istediğim için araştırma yaptım ve burayı öğrendim. Çağrı merkezini telefonla arayarak ön başvuruda bulundum. Daha sonra bana geri dönüş yaptılar ve kursa başladım. İlk başlarda bilgisayar kullanırken zorlanıyordum. Buraya geldikten sonra sesli programlar sayesinde bilgisayar kullanmayı öğrendim. Şu an rahatlıkla kullanabiliyorum. Kursa gelmeden önce kendi mesleğim üzerinden bilgisayar kullanamayacağımı düşünüyordum. Ancak burada öğrendiğim için artık kullanabileceğime inanıyorum."

Merve Kocaoğlan da kursun motivasyon sağlayıcı olduğunu belirterek katılıma çağırdı: "Görme engellilere yönelik bilgisayar eğitimi verileceğini Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin internet sayfasında gördüm. Zaten bilgisayar eğitimi almak istiyordum. Telefonla arayarak kayıt bıraktım. Kurs başladığında doğrudan arandım ve davet edildim. Ben de keyifle katılıyorum. İlk başlarda daha önce bilgisayar deneyimim olmadığı için zorlanıyordum. Ancak öğrendikçe bilgisayar kullanmanın ne kadar eğlenceli ve keyifli olduğunu fark ettim. Bizim gibi görme engellilere yönelik bilgisayar eğitimi verildiği için çekinmek, ’ben yapamam’ demek olmamalı. Herkesin keyifle gelip eğitim almasını istiyorum. Herkesi bekliyoruz".

Katılımcılar, edindikleri beceriler sayesinde internet üzerinden işlemlerini yapmak, e-posta yönetmek ve dosya gönderip almak gibi günlük dijital işleri bağımsız olarak gerçekleştirebildiklerini ifade ediyor. Kurs, görme engelli bireylerin teknolojiye erişimini artırıp toplumsal katılımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

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