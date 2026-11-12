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Başkentte Logan Circle yakınlarında silahla ateş: 5 yaralı

Washington DC'de Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Logan Circle çevresinde gerçekleşen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı; saldırgan aranıyor.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:39

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EDİTÖR: Merve Çelik

Başkentte Logan Circle yakınlarında silahla ateş: 5 yaralı

Olayın genel hatları:

ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında, Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki bir noktada silahla ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Polis, olayın Beyaz Saray'a yaklaşık 1,5 kilometre mesafedeki Logan Circle bölgesinde meydana geldiğini duyurdu.

Olay yerine çok sayıda güvenlik görevlisi sevk edildi. Çevredeki sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alındı, bazı okulların kapıları kilitlenirken halktan olay yerinden uzak durmaları istendi.

Olay yerindeki yapılar ve güvenlik uyarıları:

Yetkililer, bölgenin yakınında bir spor merkezi, kilise, süpermarket ve konutların bulunduğunu belirterek bu noktalardan uzak kalınması çağrısında bulundu. Güvenlik güçleri olay çevresinde güvenliği sağlamak ve yaralılara müdahale etmek için çalışma yürüttü.

Soruşturma ve arama çalışmaları:

Washington DC Polis Teşkilatı Sözcüsü Nicole Deaner, saldırganın henüz yakalanmadığını ve ateşin tam olarak hangi konumdan açıldığının henüz tespit edilemediğini açıkladı. Ayrıca, ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) yetkililerinin de güvenlik güçlerine yardımcı olması amacıyla bölgeye gönderildiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve arama çalışmaları sürüyor; yetkililer halkı gelişmelerden haberdar etmek için incelemelerini sürdürüyor.

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarında silahla ateşi açılması sonucunda 5...

ABD’nin başkenti Washington DC’de Beyaz Saray yakınlarında silahla ateşi açılması sonucunda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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