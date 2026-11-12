Tasfiye süreçlerine bankalara ve personele hukuki güvence öngören teklif sunuldu

Teklifin ana çerçevesi:

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM Başkanlığına sundukları 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ekonomi ve enerji başta olmak üzere çok sayıda düzenleme içerdiğini açıkladı. Güler, teklifin hem yenilenebilir enerji yatırımlarına öncelik verdiğini hem de sosyal güvenlik ve tasfiye süreçlerinde hukuki öngörülebilirliği güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Güler, söz konusu teklifin ülkenin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefine uyumlu olarak yeşil dönüşümü destekleyecek yasal düzenlemeler getirdiğini, ayrıca Türkiye'nin COP31 ev sahipliği sürecini de hukuki ve yatırım ekseninde destekleyeceğini vurguladı.

enerji politikaları ve altyapı düzenlemeleri:

Teklif, yenilenebilir enerji yatırımlarının önünü açarken mevzuatta oluşan boşlukları AYM kararları doğrultusunda kapatmayı amaçlıyor. Buna göre yarışma usul ve esasları, kapalı teklif veya açık artırma yöntemleri kanun düzeyinde düzenlenecek; böylece yatırım ortamında şeffaflık ve öngörülebilirlik artırılacak.

Yüzen LNG terminallerine ilişkin düzenleme, arz güvenliği perspektifiyle ve ilgili bakanlığın görüşü doğrultusunda Enerji Piyasası Kurumu kararıyla terminallerin başka bölgelerde de hizmet vermesine imkan sağlayacak bir çerçeve öngörüyor. TEİAŞ uygulamaları kapsamında ise rüzgar ve güneş enerjisi tesislerinin iletim kapasitesinin etkin tahsisini sağlamak ve maliyet öngörülebilirliğini korumak amacıyla kaynak türüne göre bedel alınması uygulamasına geçiş planlanıyor. Ayrıca lisanssız üretim tesislerinin on yılını tamamlaması halinde lisanslı faaliyete geçiş şartları ve lisans bedelleri nesnel kriterlere bağlanacak.

sosyal güvenlik, sağlık finansmanı ve istihdam teşvikleri:

Güler, işsizlik sigortası kapsamında kadın, genç ve mesleki belgeli işsizlerin istihdamına yönelik ilave teşvikin süresinin 31 Aralık 2028 tarihine kadar uzatıldığını, Cumhurbaşkanlığına bu süreyi 2029 sonuna kadar uzatma yetkisi verildiğini söyledi. Teklif ayrıca sosyal güvenlik ve sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıracak düzenlemeler içeriyor.

Öne çıkan bir düzenleme olarak, 1 Ocak 2017 tarihinden önceye ait ödenmemiş Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve zamların tamamının tahsilinden vazgeçiliyor. Güler, bu kapsamda 2.199.860 vatandaşın toplam 5.627.666.000 TL tutarındaki prim borcunun terkin edilerek üzerlerindeki mali yükün kaldırıldığını ifade etti. Kamu üniversitesi hastanelerinin 2026 yılı götürü bedel sözleşmelerinden kaynaklanan tahakkuk farklarının giderilmesine yönelik düzenlemeler de teklif kapsamında yer alıyor.

tasfiye süreçlerinde hukuki güvence ve bankaların korunması:

Teklifin dikkat çeken bir diğer maddesi, tasfiye ve devir süreçlerinde görev alan kurum, banka ve personel için hukuki güvence sağlanması. Güler, teklifin 17 Eylül tarihinden itibaren alınan kararlar ve bu kanun kapsamında yapılan ödemeler ile devir işlemlerinin hızlı, şeffaf ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yürütülmesini amaçladığını belirtti.

Bu kapsamda, asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla tevdi edilen olağanüstü tasfiye ve devir süreçlerini yürüten bankalar ve çalışanlarının, ilgili işlemler nedeniyle mali ve idari bakımdan sorumsuz tutulması öngörülüyor. Ancak suç teşkil eden haller bu kapsamın dışında bırakılıyor; bu durumlarda yargı süreçleri işletilecek.

meclis süreci, soruşturmalar ve dokunulmazlık tartışmaları:

Güler, teklifle birlikte AYM'nin iptal kararları nedeniyle oluşan hukuki boşlukların kapatılacağını ve bunun Meclis gündeminde hızlıca çözüme kavuşturulmak istendiğini söyledi. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi ile Polis Meslek Yüksekokullarına ilişkin öğrenci alımının kanuni çerçevesinin de teklif ile belirleneceği ifade edildi.

Basın mensuplarının sorularına yanıt verirken Güler, sermaye piyasalarında işlem yapan kişi listelerinin kamuoyuyla paylaşılması meselesinde masumiyet karinesine dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında fonlara para yatıran 455.578 kişi bulunduğunu, ancak bütün bu kişilerin suçlandığını söylemenin doğru olmadığını belirtti. Piyasa bozucu ya da dolandırıcılık niteliği taşıyan eylemler için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 106 ve 107'nci maddelerinin uygulanacağını ve bunların tespit edilmeden liste yayımlanmasının adil olmayacağını vurguladı.

Ayrıca, Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile ilgili fezleke iddiaları ve BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasıyla ilgili sorulara da açıklık getiren Güler, fezleke ve soruşturma süreçlerinin usulüne uygun şekilde TBMM çatısı altında değerlendirileceğini; Kavcıoğlu'nun ayrılma gerekçesi hakkında ise kendisinin de özel bir bilgisi olmadığını söyledi.

Güler'in aktardığı teklif metni, hukuki öngörülebilirlik, yatırım ikliminin güçlendirilmesi, enerji arz güvenliği ile sosyal güvenlik alanında rahatlama sağlama hedeflerini bir arada barındırıyor. Meclis sürecinde teklifin ayrıntıları ve istisna kapsamları netleşecek; özellikle tasfiye süreçlerine getirilen sorumsuzluk hükümlerinin sınırları tartışma konusu olmaya aday.

AK PARTİ GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER, EKONOMİYLE İLGİLİ SUNULAN KANUN TEKLİFİNE İLİŞKİN "TASFİYE SÜREÇLERİNDE HUKUKİ GÜVENCE MADDESİ GETİRİYORUZ" DEDİ.