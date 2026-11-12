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Okulunda mevlitle anıldı: Gökhan Yavuz için dualar okundu

Eskişehir Sakintepe'de adını taşıyan okulda düzenlenen mevlit programında Kur'an-ı Kerim tilavetiyle Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz için dualar edildi.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 17:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Okulunda mevlitle anıldı: Gökhan Yavuz için dualar okundu

Anma programı ve düzeni:

2007 yılında Şırnak kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz, Eskişehir'de adını taşıyan okulda düzenlenen mevlit programıyla anıldı. Tören, Eskişehir'in Sakintepe Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Yavuz İlkokulu ve Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Mevlit programının ayrıntıları:

Program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Şehit Gökhan Yavuz ile tüm şehitler için mevlit okutularak dualar edildi; katılımcılar program boyunca anma ve dua etkinliklerine katıldı. Anma töreni, yapılan ikramların ardından sona erdi.

Protokol katılımı ve aileye destek:

Programa Eskişehir Vali Yardımcısı Şahin Arsal, Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı. Protokol üyeleri, program süresince şehit ailesiyle yakından ilgilenerek taziyelerini iletti ve minnet duygularını paylaştı.

2007 YILINDA ŞIRNAK KIRSALINDA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARIYLA ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT DÜŞEN...

2007 YILINDA ŞIRNAK KIRSALINDA BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLARIYLA ÇIKAN ÇATIŞMADA ŞEHİT DÜŞEN PİYADE ÜSTEĞMEN GÖKHAN YAVUZ, ESKİŞEHİR’DE ADINI TAŞIYAN OKULDA DÜZENLENEN MEVLİT PROGRAMIYLA ANILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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